В 2018 году будет выпущен складной Galaxy Note

14 сентября 2017, 9:45

Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на слова Кох Дон Джина (Koh Dong-jin), руководителя мобильного подразделения Samsung.

Так, по данным источника, ключевая особенность терминала – именно складывающийся дисплей. На данный момент эксперты говорят о нескольких проблемах производства дисплеев такого плана. Но, очевидно, что Samsung либо уже преодолел их, либо же вышел на финальную стадию решения.Напомним, что прототип такого смартфона был показан еще в 2014 году. Однако после этого новости о таких новинках практически исчезли с информационного поля.