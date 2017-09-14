В 2018 году будет выпущен складной Galaxy Note

Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на слова Кох Дон Джина (Koh Dong-jin), руководителя мобильного подразделения Samsung.
Так, по данным источника, ключевая особенность терминала – именно складывающийся дисплей. На данный момент эксперты говорят о нескольких проблемах производства дисплеев такого плана. Но, очевидно, что Samsung либо уже преодолел их, либо же вышел на финальную стадию решения.
Напомним, что прототип такого смартфона был показан еще в 2014 году. Однако после этого новости о таких новинках практически исчезли с информационного поля.