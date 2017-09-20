Руководители финансовых служб заинтересованы в долгосрочных инвестициях в ЦОДы

20 сентября 2017, 14:15

Согласно результатам опроса руководителей финансовых служб сектора среднего и малого бизнеса (СМБ), в течение следующих четырех лет малые и средние предприятия ожидают увеличение объема данных в два раза и возрастания потребности в большей емкости хранилищ данных.

Это, в свою очередь, привело к тому, что подавляющее число респондентов (76%) обеспокоены возможным ростом расходов на управление данными и их хранение в связи с их быстрым и непредсказуемым ростом.



Согласно опросу, в котором приняли участие 182 финансовых директора и руководителя финансовых служб компаний, расположенных в странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Южной Азии, три из пяти респондентов (59%) отметили важную роль технологий в повышении эффективности работы предприятия в эпоху цифровых преобразований. Более четверти респондентов (28%) считают, что технологии являются залогом конкурентоспособности предприятия.



При этом первое, о чем думают специалисты, оценивающие риски и принимающие важные для предприятия финансовые решения, - это различные аспекты доступности, защиты и безопасности данных. Кроме того, они выразили обеспокоенность по поводу возможных последствий непредвиденного роста объема данных. Чаще всего упоминались необходимость выделения средств на приобретение дополнительных ресурсов для хранения данных, а также опасения по поводу стремительно растущих расходов на организацию хранения и обработку данных.



Кроме того, руководители финансовых служб прекрасно осведомлены о возможных проблемах и трудностях при использовании традиционных дисковых и ленточных систем хранения. Респонденты выразили обеспокоенность по поводу таких моментов, как ограниченная расширяемость существующих систем, что выливается в совершенно неожиданные дополнительные инвестиции в ИТ-инфраструктуру; нерациональное использование оборудования, которое устаревает и перестает эксплуатироваться ранее запланированного; а также сильная зависимость от обладающих специфическими навыками специалистов ИТ-служб и трудности, связанные с поддержанием их квалификации на должном уровне.



Отвечая на вопрос о новых технологиях на службе предприятия, участники опроса выделили основные параметры, которые они хотели бы увидеть в системах хранения в будущем. Это такие аспекты, как автоматизация процесса хранения информации с целью снижения необходимости ручного вмешательства, минимизации связанных расходов и рисков; возможность увеличить емкость СХД по мере роста потребностей предприятия без необходимости менять всю систему целиком; гибкость ИТ-системы для эффективного решения ситуаций при высоком или непредвиденном росте объема обрабатываемых и хранимых данных.



Оливье де Ла Шапель (Olivier De La Chapelle), руководитель направления решений Fujitsu для ЦОД в регионе EMEIA, отмечает: «Результаты проведенного исследования подтверждают, что обеспечение безопасности и защиты данных – главный аспект любых проектов, связанных с модернизацией СХД. Девять из десяти респондентов, занимающих руководящие финансовые должности, заявили о важности решений в области хранения данных, соответствующих требованиям завтрашнего дня, а это значит, что традиционным подходам к созданию масштабируемых решений осталось недолго. Сегодня, в эпоху цифровых технологий, малым и средним предприятиям как никогда нужны такие СХД, которые никоим образом не будут их ограничивать, вне зависимости от того, как быстро и непредсказуемо могут расти потребности в хранении и резервном копировании данных».