Zyxel представила семейство интеллектуальных управляемых коммутаторов XMG1915

7 марта 2024, 10:15

Устройства обеспечивают повышенную производительность 2,5 Гбит/с для малых предприятий и частных пользователей.



Zyxel Networks представила семейство интеллектуальных управляемых коммутаторов XMG1915. Устройства призваны снабдить сети малых и средних предприятий (СМБ) достаточной пропускной способностью для поддержки современных приложений и сервисов.



Новые коммутаторы XMG1915 от Zyxel Networks с облачным управлением оснащены мощными опциями PoE++ и 10G, они обеспечивают бесперебойное высокоскоростное подключение, удобны в управлении и заключены в компактный корпус.

С ростом числа гибридных и домашних рабочих мест, видеоконтента высокой четкости и использования облачных сервисов предприятиям сектора СМБ и самозанятым требуются гораздо более высокие пропускные способности сети.Серия XMG1915 разработана с учетом этих меняющихся требований. Доступные в 8- и 16-портовых моделях, они обеспечивают 2,5 Multi-Gigabit Ethernet на всех портах. Также имеются восходящие каналы 10G для подключения к ядру сети и опции PoE++, обеспечивающие до 60 Вт для подключенного устройства. А система централизованного управления сетью Zyxel Nebula делает коммутаторы простыми в развертывании и управлении.С помощью Nebula коммутаторы могут быть предварительно сконфигурированы и установлены автоматически. Серия XMG1915 также может контролироваться и управляться удаленно и легко с помощью приложения Nebula.Коммутаторы серии XMG1915 обеспечены двумя 10-гигабитными аплинками и передают пользовательский траффик на скорости 2,5 Гбит/с. Это обеспечивает эффективное и надежное подключение широкого спектра периферии: точки доступа WiFi 6/6E/7, IP-камеры, устройства NAS, мультигигабитные сети.Питание 60 Вт PoE++ на восьми портах позволяет подключать мощные устройства, такие как точки доступа WiFi 6/6E и упрощает их установку. Общий бюджет PoE 130 Вт/180 Вт (модели XMG1915-10EP/XMG1930-18EP) обеспечивает достаточную мощность по конкурентоспособной цене, избавляя от необходимости инвестировать в чрезмерный бюджет PoE, который часто расходуется впустую. Пользователи также могут использовать существующие кабели Cat 5, что устраняет необходимость в дорогостоящей перекладке кабелей.XMG1915 отличается более компактным дизайном - он как минимум вдвое меньше большинства коммутаторов 2,5G, представленных на рынке, что делает его идеальным для использования на настольных компьютерах или в ограниченном рабочем пространстве.Серия XMG1915, созданная для оптимальной производительности, отличается безвентиляторной конструкцией и надежным аппаратным теплоотводом, обеспечивая бесшумную работу и экономя энергию. Модели XMG1915-8E/8EP полностью безвентиляторные, а XMG1915-18EP оснащены вентилятором с низким уровнем шума.Серия XMG1915 поддерживает бесплатное централизованное управление Nebula, которое предоставляет как интуитивно понятный веб-портал, так и мобильное приложение для упрощения установки и управления вашей сетью без дополнительных затрат на программный или аппаратный контроллер.