TP-Link выпустил новый коммутатор TL-SG3452X

11 июля 2022, 13:45

Компания TP-Link, ведущий мировой поставщик сетевых решений, объявляет о начале продаж нового 48-портового гигабитного управляемого коммутатора уровня 2+ с четырьмя слотами SFP+ 10 Гбит/с.

Четыре слота SFP+ со скоростью 10 Гбит/с обеспечат неблокирующую коммутационную способность и ультранизкую задержку, что позволит без труда создать надёжное молниеносное подключение с серверами и другими коммутаторами. Новинку уже доступна в Merlion под заказ.Платформа Omada SDN объединяет точки доступа, коммутаторы и шлюзы, обеспечивая стопроцентное централизованное облачное управление. Omada позволяет без труда создать масштабируемую сеть с управлением из единого интерфейса, а также обеспечивает бесшовное проводное и беспроводное подключение, идеально подходящее для использования в гостиницах, образовательных учреждениях, точках розничной торговли, офисах и так далее.Коммутатор TL-SG3452X поддерживает широкий набор функций уровней 2 и 3, позволяющих предприятиям и интернет-провайдерам построить высокомасштабируемую надёжную эффективную сеть.Расширенные функции управления (Коммутатор TL-SG3452X поддерживает широкий набор функций уровня 2+, включая статическую маршрутизацию, зеркалирование порта, STP/RSTP/MSTP, LACP и DHCP L2/L3 Relay, Option82)

Расширенные функции приоритизации данных (Приоритизация голосового и видеотрафика выполняется по IP-адресу, MAС-адресу, порту TCP, порту UDP и не только)

Функции для интернет-провайдеров (sFlow, QinQ, L2PT, PPPoE ID Insertion и IGMP-аутентификация, протоколы 802.3ah OAM и DLDP).