X-treme PQ17 – новый защищенный смартфон от Sigma mobile

21 сентября 2017, 10:45

Новый смартфон пришел на смену своим предшественникам X-treme PQ15 и X-treme PQ16, которые длительное время привлекали внимание поклонников бюджетных и функциональных защищенных смартфонов.

X-treme PQ17 имеет свой неповторимый вид, благодаря металлическим вставкам по обе стороны экрана, которые служат дополнительной защитой для дисплея при возможных случайных падениях. А желтые полоски на крышке батарейного отсека добавляют игривое настроение смартфону.

Корпус смартфона защищен от попадания пыли, частиц грязи и воды по международному стандарту защиты IP68, что позволяет погружать его в воду на глубину до 3-х метров и работать в таком состоянии до 60 минут. А комбинация пластика, резины и металла делают корпус более прочным и устойчивым к случайным падениям и ударам.



1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти вполне хватит на загрузку нужных приложений, а предусмотренный отдельно слот для microSD- карточек объемом до 32 ГБ позволит хранить много фотографий и видеороликов. В создании фото и видео помогут две встроенные камеры - 2 МП фронтальная для селфи и видеосвязи, и 5 МП основная, чтобы создавать качественные панорамные и портретные фото и снимать видео в HD-качестве. Программной интерполяцией можно увеличить разрешение основной камеры до 8 МП, однако временем уже доказано, что на качество фото это существенно не влияет.

Смартфон X-treme PQ17 работает на базе мощного четырехъядерного процессора MediaTek МТК6580 с тактовой частотой 1,3 ГГц под управлением ОС Android 6.1.

За цветопередачу и высокую контрастность изображений отвечает 4-дюймовый дисплей с IPS матрицей и разрешением 800x480 точек на дюйм.

Смартфон поддерживает работу двух SIM-карт форматов micro-SIM, технология 3G позволяет одновременно пользоваться как услугами мобильных операторов, так и беспроводным интернетом. Кстати, этот смартфон поддерживает одновременное установление двух SIM-карт и microSD-карты, а это присуще далеко не всем современным смартфонам. Отныне не нужно жертвовать дополнительной памятью ради связи, и наоборот.

Съемный Li-Ion аккумулятор емкостью 2500 мАч поддерживает автономную работу смартфона - до 17 часов в режиме разговора и до 15 дней - в режиме ожидания.

Вы можете слушать музыку и в то же время общаться в мессенджерах, играть в онлайн-игры или смотреть фильмы в течение всего дня, и при этом совсем не экономить заряд на яркости экрана.

X-treme PQ17 работает в сети интернет благодаря наличию WiFi-модуля, а встроенный GPS-модуль позволяет использовать смартфон в качестве навигатора. Также для передачи и обмена данными можно использовать встроенный модуль Bluetooth 4.0.

Интересными и полезными станут и такие функции и возможности: датчики освещенности, приближения, ориентации, акселерометр, фонарик, FM-радио, MP3-плеер.

Смартфон X-treme PQ17 будет настоящим помощником и надежным спутником для экономных пользователей, кто не привык переплачивать за лишние функции и при этом иметь реально функциональный и надежный смартфон.





Габариты смартфона 141х74х16мм, вес – 227 грамм

Гарантия от производителя – 18 месяцев

Рекомендованная розничная цена - 3099 грн