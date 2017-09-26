Анонс Nokia 2 подтвержден официально

26 сентября 2017, 14:15

На странице Nokia Myanmar в социальной сети Facebook появилась информация касательно выхода смартфона Nokia 2 в некоторых странах мира.

Так, согласно этим сведениям, аппарат появится в продаже в ноябре.Nokia 2 позиционируется в роли самого доступного смартфона линейки HMD.Ориентировочная стоимость - $100.Относительно спецификаций, на данный момент известно о 4,5- или 4,7-дюймовом дисплее с разрешением HD, 8Мп основной и 5Мп фронтальной камерах, 4-ядерном Qualcomm Snapdragon 212 и аккумуляторе на 4000 мАч. Объем оперативной памяти – 1 ГБ, а встроенной пользовательской – 8 ГБ.