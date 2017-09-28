Panasonic Eluga I4 – бюджетный смартфон с Android 7.0

28 сентября 2017, 13:15

Компания Panasonic анонсировала свой новый доступный смартфон - Eluga I4.



Работает аппарат под управлением операционной системы Android 7.0.

«Трубка» получила металлический корпус.



В основе – 4-ядерный процессор Mediatek MT6737, тактовая частота которого – до 1,3 ГГц. Кроме того, «под капотом» 2 ГБ оперативной памяти и графика ARM Mali-T720.



Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение – 720х1280 точек. Кроме того, известно, что экран здесь прикрыт 2.5D стеклом.



Основная камера – 8Мп; фронтальная – 5Мп.



Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ. Кроме того, пользователь может расширить его еще на 128 ГБ при помощи карт microSD.



Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.

Относительно беспроводных модулей и интерфейсов, называется Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.0, приёмник GPS.



Емкость аккумулятора – 3000 мАч.



В продаже аппарат доступен с ценником в $130.