28 сентября 2017, 13:15

Panasonic Eluga I4 – бюджетный смартфон с Android 7.0

Компания Panasonic анонсировала свой новый доступный смартфон - Eluga I4.

Работает аппарат под управлением операционной системы Android 7.0.


«Трубка» получила металлический корпус.

В основе – 4-ядерный процессор Mediatek MT6737, тактовая частота которого – до 1,3 ГГц. Кроме того, «под капотом» 2 ГБ оперативной памяти и графика ARM Mali-T720.

Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение – 720х1280 точек. Кроме того, известно, что экран здесь прикрыт 2.5D стеклом.

Основная камера – 8Мп; фронтальная – 5Мп.

Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ. Кроме того, пользователь может расширить его еще на 128 ГБ при помощи карт microSD.

Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.


Относительно беспроводных модулей и интерфейсов, называется Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.0, приёмник GPS.

Емкость аккумулятора – 3000 мАч.

В продаже аппарат доступен с ценником в $130.


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