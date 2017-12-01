Новый Panasonic Eluga C с 2-й основной камерой и безрамочным дисплеем за $200

1 декабря 2017, 10:45

А вот компания Panasonic «отметилась» на этой неделе анонсом смартфона Eluga C.



Новинка, в первую очередь, интересна тем, что практически полностью лишена рамок с трех сторон. По этой причине, кстати говоря, производитель перенес глазок фронтальной 8Мп камеры на нижнюю часть панели.

Домашняя кнопка получила сканер отпечатков пальцев, который способен идентифицировать пользователя всего за 0,3 секунды.Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение – 720х1280 точек. Угол обзора – 178 градусов.Тыльная панель примечательна двойной камерой с максимальной диафрагмой f/2,2 и модулями на 13Мп и 5Мп. Вспышка здесь также двойная.Касательно аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный ARM Cortex-A53 на 1,5 ГГц. Кроме того, в этой «связке» отмечена графика Mali-T860 и 4 ГБ оперативной памяти.Объем встроенной пользовательской памяти – 64 ГБ. Предусмотрена также возможность расширения за счет карт microSD.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Релиз аппарата уже состоялся. Стоимость - $200.