Panasonic Eluga I5 – 100-долларовый смартфон в металлическом корпусе

13 ноября 2017, 11:15

Японская Panasonic анонсировала свой новый бюджетный смартфон - Eluga I5.



Новинка работает под управлением Android 7.0 (Nougat) и вызывает интерес лишь металлическим корпусом и весьма доступным ценником.

В качестве аппаратной платформы "под капотом" 4-ядерный чип Mediatek MT6737, тактовая частота которого 1,25 ГГц. Также "в связке" здесь графика ARM Mali-T720 и 2 ГБ оперативной памяти.Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение – 720х1280 точек.Основная камера терминала – 13Мп, а фронтальная получила 5Мп модуль.Отдельно отмечена поддержка dual-SIM. Один из модулей здесь гибридный.Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ.Емкость аккумулятора – 2500 мАч.Отдельно отмечена поддержка 4G VoLTE.В продаже терминал появится в черном варианте расцветки корпуса, а также золотистом. Стоимость - $100.