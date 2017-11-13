13 ноября 2017, 11:15

Panasonic Eluga I5 – 100-долларовый смартфон в металлическом корпусе

Японская Panasonic анонсировала свой новый бюджетный смартфон - Eluga I5.

Новинка работает под управлением Android 7.0 (Nougat) и вызывает интерес лишь металлическим корпусом и весьма доступным ценником. 

В качестве аппаратной платформы "под капотом" 4-ядерный чип Mediatek MT6737, тактовая частота которого 1,25 ГГц. Также "в связке" здесь графика ARM Mali-T720 и 2 ГБ оперативной памяти.

Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение – 720х1280 точек.

Основная камера терминала – 13Мп, а фронтальная получила 5Мп модуль.

Отдельно отмечена поддержка dual-SIM. Один из модулей здесь гибридный.

Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ.

Емкость аккумулятора – 2500 мАч.

Отдельно отмечена поддержка 4G VoLTE.

В продаже терминал появится в черном варианте расцветки корпуса, а также золотистом. Стоимость - $100.
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