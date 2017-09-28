Вышла первая бета версия iOS 11.1

28 сентября 2017, 14:15

Американская Apple анонсировала первую бета-версию обновления iOS11.1.

Пакет ориентирован на разработчиков и создан исключительно для тестовых целей.Данный пакет, как утверждается, появился через день, после того, как был выпущен небольшой релиз, исправляющий ошибки пакета iOS 11.0.1.iOS 11.1 beta на данный момент уже доступна для загрузки из Apple Developer Center «по воздуху».В точности все новшества пока не отмечаются, однако, по слухам, это обновление добавило несколько улучшений в функциональность, а также исправило ошибки и улучшило производительность.