Huawei представила внешнюю панорамную камеру для смартфонов

2 октября 2017, 14:15

Китайская Huawei «отметилась» анонсом своего нового аксессуара для смартфонов, фаблетов, а также планшетов – EnVizion 360.



Данный девайс позиционируется как внешняя камера для осуществления панорамной съемки при подключении к смартфону.

Сопряжение выполняется посредством порта USB Type-C.Для того чтобы камера работала, необходим смартфон под управлением Android 6.0 или выше.Сама же EnVizion 360 состоит из двух 13Мп модулей, которые расположены на противоположных сторонах корпуса, обеспечивая, таким образом, охват до 360 градусов.По итогам же камера дает возможность получать изображения с разрешением 2688х5326 точек. Разрешение и скорость записи видео – 960х1920 точек и 30 кадров в секунду соответственно.Релиз новинки ориентирован на 17 октября. Стоимость - $150.