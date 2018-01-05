Xiaomi представила панорамную камеру для смартфонов

5 января 2018, 11:45

Китайская Xiaomi "отметилась" анонсом съемной панорамной камеры, ориентированной на использование в смартфонах и фаблетах.



Новинка получила название MADV Mini.

Среди особенностей девайса – коннектор USB Type-С, при помощи которого пользователь волен выполнять подключение к соответствующему порту своего сотового терминала.Сама по себе камера обладает двумя 13Мп модулями, обустроенными друг напротив друга. Максимальная диафрагма - f/1,8. Каждый из оптических блоков способен обеспечивать угол поля зрения 960х1920 точек при скорости в 30 кадров/секунду.Кроме того, этот аппарат производителя научен создавать панорамные фото в формате 5К, то есть, с разрешением 2688х5276 точек.В продаже новинка появится с ориентировочным ценником в $60. Точная дата релиза пока не называется.