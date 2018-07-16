В основе здесь – каркас из металла. Официально заявлено, что в кресле с удобством могут расположиться пользователи разного роста и комплектации.
Предусмотрены регулируемые подлокотники, а, кроме того, съемная подушка в области шеи.
Положение спинки можно регулировать по четырем углам наклона: 90, 100, 120 и 155 градусов.
Новинка доступна в трех вариантах цветового исполнения – черном с синими вставками, а также черном с желтыми элементами и черном с серыми вставками.
Стоимость новинки - $150.
16 июля 2018, 12:15
Xiaomi анонсировала недорогое кресло для геймеров
Китайская Xiaomi объявила об анонсе и начала продажи доступного по цене кресла, ориентированного на любителей компьютерных игр.
В основе здесь – каркас из металла. Официально заявлено, что в кресле с удобством могут расположиться пользователи разного роста и комплектации.
В основе здесь – каркас из металла. Официально заявлено, что в кресле с удобством могут расположиться пользователи разного роста и комплектации.
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