Новые встраиваемые графические решения AMD обеспечивают прирост в три раза

6 октября 2017, 9:45

AMD представила новую встраиваемую графику AMD Radeon E9170.

Новый графический процессор является первым дискретным встраиваемым GPU на базе архитектуры “Polaris”, который поставляется в формате MCM с интегрированной памятью для небольших и энергоэффективных заказных решений, а также форматов PCI Express и МХМ для систем стандартного форм-фактора. Графические процессоры серии E9170 идеально подходят для устройств, которым необходима премиальная графика и возможность работы с несколькими дисплеями при жестких ограничениях мощности и тепловыделения. AMD расширяет возможности своих основных графических технологий, обеспечивая кристально чистое и бесшовное разрешение 4К сразу на нескольких дисплеях. Такие решения появляются в большом количестве отраслей, включая медицинские дисплеи, системы для розничной торговли и цифровые вывески, а также промышленные решения.

Встраиваемая графика AMD Radeon E9173, работающая на базе архитектуры “Polaris”, производится согласно оптимизированному технологическому процессу 14nm FinFET, что обеспечивает троекратный рост производительности на ватт по сравнению с предыдущим поколением встраиваемых графических процессоров компании. Предлагая решение мощностью менее 40 Вт в компактной упаковке, AMD делает возможным его применение в более широком спектре продуктов, добавляя новый уровень масштабирования к портфелю энергоэффективных решений для встраиваемой графики AMD Radeon. Благодаря одновременной поддержке до 5 дисплеев с разрешением 4К, GPU серии E9170 практически полностью исключают необходимость в наличии дополнительных процессоров и дублирующего оборудования при создании иммерсивных мультимедийных сред. В дополнение к этому возможность выбора модулей формата MCM, MXM и PCI Express увеличивает гибкость решения, снижая сложность его применения.

“Разработчики продолжают расширять границы возможного для встраиваемых систем, требующих более высокой производительности, обширных возможностей и новых вариантов дизайна, но при значительно сниженном энергопотреблении. “На уровне графических процессоров очень важно создавать универсальные решения, которые не будут ограничивать производительность графики или количество подключаемых дисплеев с разрешением 4К», — сказал Колин Кюртон, директор по управлению продуктами в AMD Enterprise Solutions. — Новая встраиваемая графика AMD Radeon E9170 не только достигает троекратного роста производительности на Ватт по сравнению с предыдущим поколением решений, но также является первой встраиваемой графикой в формате MCM, открывая возможность для создания стильных дизайнов разного размера, сохраняя оптимальный баланс производительности и энергоэффективности.”









