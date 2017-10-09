Google Pixelbook – новый хромбук-перевертыш со стеклянной крышкой

9 октября 2017, 11:45

Американская Google анонсировала свой новый фирменный хромбук - Pixelbook.



Новинка представляет собой некий ноутбук-перевертиш, у которого откидывающийся дисплей плюс, что, впрочем, и логично, несколько режимов работы. Модель получилась тонкой и легкой – 10 мм и 1 кг соответственно.

Крышка устройства стеклянная, что, согласно официальным данным, необходимо не только с точки зрения декора, но и также с целью улучшения приема Wi-Fi.



Диагональ дисплея – 12,3 дюйма, а его разрешение 2К (пиксельная плотность – 235 ppi).



В качестве аппаратной платформы «под капотом» процессоры Intel Core i5 и i7. Объем оперативной памяти до 16 ГБ. До 512 ГБ пользователя ждет на твердотельном накопителе. Заявленная автономность – до 10 часов.

В качестве опции к этому ноутбуку производителя предложен стилус Google Pixel Pen. Последний способен отслеживать наклоны до 60 градусов, а, кроме того, он поддерживает до 2046 степеней нажатия.



На данный момент хромбук уже доступен для заказа. Стоимость - $999. Еще в $99 оценен стилус.