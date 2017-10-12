Проект Nokia OZO прекратил свое существование

12 октября 2017, 12:15

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили о том, что Nokia Technologies отказалась от дальнейшей разработки камеры виртуальной реальности OZO и полностью закрывает проект.

Вместо этого компания намерена сместить фокус с направления виртуальной реальности на разработки в области здравоохранения + лицензирование технологий.



Nokia Technologies уволит 310 сотрудников в Финляндии, а также США и Великобритании. Весь штат сотрудников – 1090 человек.



Напомним, что еще в 2015 году компания Nokia выпустила камеру Ozo, стоимость которой оценила в $60 тыс. Немногим позже ценник был снижен до $45 тыс.

Nokia Ozo – это сфера с камерами фактически во всех направлениях. Аппарат получил 8 синхронизированных 2К х 2К камер для полноценного сферического охвата и 8 интегрированных микрофонов. Кроме того, внутри накопитель на 500 ГБ для записи контента.