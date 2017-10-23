У Huawei тоже будет складной смартфон

23 октября 2017, 10:45

Об этом сообщил Ричард Ю (Richard Yu), глава потребительского подразделения Huawei.

На данный момент, по его словам, у компании уже готов рабочий прототип. Однако коммерческая версия продукта, скорее всего, появится уже в следующем году. Упомянутый спикер Huawei также отметил, что этому терминалу производителя нужен улучшенный и более гибкий дисплей, а, кроме того, доработанный дизайн механической конструкции.Что же относительно сейчас, то на данный момент у китайского производителя есть прототип модели, у которой два дисплея с небольшим зазором между ними. И именно это, главным образом, и не устраивает производителя. В Huawei хотели бы от него избавиться совсем.