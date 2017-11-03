Fujitsu выпускает новое поколение тонких клиентов FUTRO

3 ноября 2017, 12:45

Fujitsu объявила о выпуске нового поколения тонких клиентов FUTRO, оптимизированных для корпоративных задач.

Новые устройства обеспечивают улучшенную гибкость работы, более высокую производительность и надежную защиту. Четыре новые модели включают систему FUTRO Q940 PalmSecure, в которой впервые реализована технология биометрической аутентификации по рисунку вен компании Fujitsu. Новинки предлагаются с ПО eLux, Scout Enterprise Management Suite и Windows 10 IoT Enterprise.



FUTRO Q940 – это первый тонкий клиент компании Fujitsu с интегрированной технологией распознавания рисунка вен PalmSecure, которая обеспечивает более точную аутентификацию по сравнению с другими популярными биометрическими технологиям. PalmSecure создает дополнительный уровень защиты для обеспечения безопасности важных конфиденциальных данных. Для аутентификации с помощью технологии PalmSecure зарегистрированным пользователям достаточно поместить ладонь над бесконтактным датчиком. Помимо использования в средах единого входа Single Sign-On (SSO), технология PalmSecure может применяться для дополнительной верификации пользователей при доступе к важным корпоративным данным и приложениям.



Также в новую линейку FUTRO вошли ультракомпактные модели FUTRO S540 и S740 с корпусом объемом всего 0,87 литра и модель FUTRO S940, первый тонкий клиент Fujitsu FUTRO со встроенным блоком питания и поддержкой опции Power over Ethernet (PoE), что позволяет уменьшить количество проводов на рабочем месте. Универсальная модель FUTRO S940 поддерживает интерфейс USB Type-C для скоростной передачи данных и возможность установки графической карты для подключения нескольких мониторов с целью увеличения продуктивности работы сотрудников.



Все 4 новых модели FUTRO созданы с учетом широкого распространения мультимедийных коммуникационных инструментов и решений для совместной работы, обеспечивая более высокую производительность. В них реализованы расширенные функциональные возможности для поддержки таких приложений, как Skype for Business для Windows 10 Enterprise IoT и Cisco VXME и Avaya для eLux, что обеспечивает возможность совместной работы с помощью видеоконференцсвязи.



Устройства FUTRO имеют длительный срок службы. Тонкие клиенты не имеют подвижных компонентов или вентиляторов, они потребляют меньше электроэнергии по сравнению с настольными ПК и работают абсолютно бесшумно. Все модели поставляются с ОС eLux® RP 6 и ПО Scout Enterprise Management Suite® 15 компании Unicon.