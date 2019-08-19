Fujitsu представила набор для биометрической аутентификации PalmSecure

Fujitsu представила обновленный, расширенный ассортимент решений для обеспечения безопасности на основе биометрических технологий PalmSecure, которые позволяют отказаться от паролей, обеспечивая простую аутентификацию пользователей при повседневной работе с приложениями.
Уже доступный для всех заказчиков из региона EMEIA, новый набор решений PalmSecure включает 4 основных элемента1: Fujitsu Biometric Authentication PalmSecure ID Engine, ID GateKeeper, ID LifePass и ID Login V2. Они предназначены для обеспечения защищенного доступа к клиентским вычислительным системам, в помещения и центры обработки данных и ко всем типам приложений с помощью простого и универсального API-интерфейса. Новое предложение компании позволит заказчикам воспользоваться преимуществами широкого диапазона приложений для биометрической аутентификации без использования паролей.
PalmSecure позволяет компаниям обеспечить высочайший уровень надежности биометрической защиты, в то же время повышая удобство использования для конечных пользователей и избегая дополнительных затрат, связанных с восстановлением паролей службой технической поддержки. Развитые функции интеграции дают возможность заказчикам создать ультразащищенные решения биометрического контроля для физического доступа к помещениям и устройствам, а также для логического доступа к приложениям и сервисам.
Комплексное и высокомасштабируемое решение Fujitsu PalmSecure предлагает все необходимые компоненты для простого и удобного создания решений для биометрической аутентификации, которые могут использоваться практически для любого приложения. Созданная на базе нового центрального сервера верификации, эта система усиливает защиту за счет устранения необходимости для пользователей в регистрации и во входе в многочисленные учетные записи в различных местах, на различных устройствах, приложениях или сервисах. Легкость интеграции с любыми типами приложений и оборудования упрощается с помощью универсального API-интерфейса. Он позволяет внедрять технологию биометрической аутентификации в различные сценарии использования: начиная входом в центры обработки данных, заканчивая созданием учетных данных для промышленного оборудования и единым входом в различные приложения.
Обеспечение безопасности корпоративных систем стало сложной задачей с учетом того, что атаки возникают не только извне, но и в результате действий внутри организации. Все это делает вопросы контроля безопасности и доступа к корпоративным активам еще более актуальными.
Биометрическая аутентификация находит все большее распространение на рынке, поскольку она представляет надежный, точный и эффективный метод подтверждения личности человека, а компании находятся в поиске более защищенных и простых в использовании технологий аутентификации для контроля доступа к данным, физического доступа и общей безопасности. Исследования Fujitsu в области различных биометрических аутентификационных решений, включая распознавание человека по радужной оболочке глаз, чертам лица, отпечаткам пальцев, голосу и подписи, показали, что эти технологии имеют свои уязвимые места, а технология аутентификации по отпечаткам пальцев не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
В бесконтактной системе аутентификации PalmSecure используется биометрическая технология, созданная на базе более чем 20-летнего опыта Fujitsu в области распознавания изображений. Кроме того, в ней применяется разработка компании BioSec Group Ltd. для аутентификации пользователей по уникальному рисунку вен. Рисунок вен уникален для каждого человека и содержит достаточно характеристик для создания шаблона для каждого пользователя2.
Передовые алгоритмы аутентификации системы PalmSecure обеспечивают высочайший уровень точности и исключительную универсальность применения. Коэффициент ложного пропуска (False Acceptance Rate, FAR) составляет менее 0,00001 процента (1 на 10 миллионов), а коэффициент ложного отказа в доступе (False Rejection Rate, FRR) – 0,01 процента (1 на 10 тысяч), что делает PalmSecure одной из самых точных систем биометрической аутентификации. Бесконтактный считыватель соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, а также обеспечивает высокий уровень распознавания пользователя системой.
Как говорит Оливье Райерс (Oliver Reyers), руководитель подразделения биометрических технологий компании Fujitsu в регионе EMEIA: «Биометрическая идентификация и технология идентификации по рисунку вен, в частности, выводят ИТ-безопасность на новый уровень. Отпадает необходимость запоминать или регулярно изменять сложные пароли, что делает доступ пользователей к защищенным ресурсам и приложениям гораздо удобнее. При разработке и развертывании нового решения Fujitsu старалась обеспечить максимальную простоту его использования. В результате было создан широкий набор решений для биометрической защиты, которые помогают компаниям легко и просто внедрить технологии биометрической аутентификации. Алгоритм биометрического распознавания Fujitsu PalmSecure обеспечивает исключительно низкий коэффициент ложного пропуска, а процессы централизованного входа в учетную запись гарантируют, что пользователи не смогут обойти систему защиты, просто создав несколько идентификаторов».
Петер Гьёргидеак (Péter Györgydeák), генеральный директор компании Biosec, добавляет: «До последнего времени биометрические технологии не были широко известны компаниям, хотя они пользуются популярностью у пользователей, и тот факт, что человек практически не может «потерять» свой биометрический идентификатор, значительно снижает количество обращений в службу поддержки для восстановления пароля. Объединив свои усилия с Fujitsu, мы получили возможность реализовать весь потенциал биометрических технологий в корпоративных средах. Новый набор решений PalmSecure позволяет внедрять эту технологию в самые разнообразные сценарии использования и имеет высокую привлекательность с точки зрения финансов для компаний, которые серьезно относятся к вопросам информационной безопасности».
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