Fujitsu представляет эталонные модели для высокопроизводительной аналитики

Fujitsu сегодня выпустила новую модель интегрированных систем Fujitsu PRIMEFLEX для HPC, которая позволит заказчикам быстрее обрабатывать постоянно растущие объемы неструктурированных данных, используя преимущества HPC-инфраструктур для высокопроизводительной аналитики данных (High Performance Data Analytics, HPDA).
Высокопроизводительная аналитика данных (HPDA) объединяет большие данные и высокопроизводительные компьютерные вычисления (HPC) для более быстрой обработки рабочих нагрузок, связанных с большими объемами информации. Ускорение компьютерных вычислений теперь доступно не только для HPC-моделирования, но и для электронной торговли, финансовых и экономических сегментов экономики, в которых постоянно увеличиваются объемы неструктурированных данных, и для которых своевременное обнаружение случаев мошенничества и извлечение практической информации имеет критически важное значение.
Fujitsu предлагает новую модель PRIMEFLEX, которая позволит заказчикам воспользоваться преимуществами низкой стоимости и высокой скорости работы HPDA и эффективно использовать существующую физическую или виртуальную HPC-инфраструктуру для определенных задач, связанных с HPDA. Кроме того, новая модель поддерживает вертикальное масштабирование по мере роста потребностей компаний.
Использование преимуществ технологий HPDA стало возможным благодаря объединению двух технологий: анализ данных, который позволяет извлечь практические преимущества из больших объемов данных, доступных во всех сегментах бизнеса, и HPC-инфраструктура. Используя свой большой опыт в области анализа данных и компьютерного моделирования, Fujitsu положила начало созданию эталонных моделей HPDA, которые объединяют в себе эти технологии как одно интегрированное решение.
Интегрированные системы Fujitsu PRIMEFLEX для HPC предлагают идеальное масштабируемое решение, которое позволят объединить HPC-нагрузки и анализ Больших данных в одной HPC-инфраструктуре. Новая эталонная модель предоставляет предварительно протестированное и интегрированное решение с руководством для заказчиков, которое позволит им выбрать идеальную конфигурацию, исходя из размеров базы данных. Эта модель, прошедшая предварительную настройку, представляет собой полностью интегрированное решение, которое включает в себя вычислительные ресурсы, сетевые компоненты, систему хранения данных с прямым подключением и систему хранения данных для аварийного восстановления, ПО управления кластером, приложение для больших данных, параллельную файловую систему и Fujitsu Gateway.
Новая эталонная модель для интегрированных систем Fujitsu PRIMEFLEX для HPC уже доступна в регионе EMEIA. Стоимость зависит от конфигурации и уровня масштабирования рабочих нагрузок.
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