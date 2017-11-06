VMware объявила о намерении приобрести компанию VeloCloud Networks

6 ноября 2017, 11:15

Компания VMware объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении VeloCloud Networks - ведущего поставщика облачных программно-определяемых распределенных сетей (SD-WAN) для организаций и поставщиков телеком-услуг.

Как только слияние завершится, решения VeloCloud позволят VMware платформу сетевой виртуализации VMware NSX® и расширить портфель сетевых решений для комплексной автоматизации, непрерывности работы приложений, трансформации филиалов и безопасности в локальных и облачных ЦОД . Это приобретение также позволит VMware встать во главе перехода к программно-определяемому будущему и помочь заказчикам трансформировать их бизнес благодаря сетевым сервисам, которые по умолчанию будут надежными, безопасными программируемыми и открытыми.



Ожидается, что сделка завершится в четвертом квартале 2018 финансового года. В результате слияния не последует никаких изменений в ранее представленном руководством VMware финансовом плане на 2018 финансовый год.



По оценкам Gartner, «хотя архитектура и технологии WAN склонны развиваться очень медленными темпами, изменения, вызванные цифровой трансформацией бизнес-моделей, привели к внедрению SD-WAN с неслыханной скоростью для глобальных вычислительных сетей (1)». Облачные технологии SD-WAN от VeloCloud используют более 1000 заказчиков по всему миру, среди которых организации и телекоммуникационные компании. К числу сервис-провайдеров, использующих решения VeloCloud, относятся: AT&T, Deutsche Telekom, Macquarie Telecom, MetTel, Mitel, Sprint, TelePacific, Telstra, Vonage и Windstream. Среди корпоративных заказчиков: Bay Club, Brooks Brothers, Devcon, NCR, Redmond, Saber Healthcare Group, и Triton Management Services.



«В эпоху цифровых технологий для решения проблемы распределенности приложений и данных требуется новый сетевой подход, поскольку мы переходим от модели единого ЦОД к модели множества центров данных в рамках периметра сети. — говорит Пэт Гелсингер, главный исполнительный директор VMware. — Основой сетевой стратегии VMware является обеспечение повсеместного подключения с необходимым уровнем безопасности, которое позволяет предоставлять пользователям приложения, где бы они ни находились. С ведущей на рынке технологией SD-WAN от VeloCloud мы сможем расширить подход VMware NSX к автоматизации, безопасности и инфраструктурной независимости на WAN».



SD-WAN от VeloCloud объединяет экономичность и гибкость гибридной распределенной сети (WAN) со скоростью развёртывания и низкими требованиями по обслуживанию облачных сервисов. Это значительно упрощает WAN, предоставляя виртуализованные сервисы из облака в филиалы и мобильным пользователям во всем мире. VeloCloud использует пограничные серверы архитектуры x86, чтобы агрегировать нескольких широкополосных каналов в филиале, и с помощью облачной оркестрации соединяет филиал с любым типом центра обработки данных: корпоративным, облачным или SaaS.



С VeloCloud VMware позволит корпоративным заказчикам поддерживать развитие приложений, гибкость сетевой инфраструктуры и упрощать развертывание филиальной сети, обеспечивая при этом высокопроизводительный, безопасный и надежный доступ к облачным сервисам, частным ЦОДам и приложениям на основе SaaS. Технология SD-WAN идеально подходит для организаций, которые хотят перейти от статичных, сложных локальных сетей к экономичной, динамичной и масштабируемой облачной архитектуре цифровой эры. Решение VeloCloud обеспечивает гибкость в выборе типа сетевого подключения, дополняя возможности MPLS и повышая совокупную стоимость владения при подключении филиала к сети.



C VeloCloud VMware поможет провайдерам услуг повысить прибыль и развивать свои сервисы, обеспечивая гибкую транспортной сеть, производительность для облачных приложений и программно-определяемому интеллектуальному периметру, который может управлять множеством сервисов в соответствии с потребностями заказчиков. SD-WAN становится приоритетной функцией при развертывании виртуального оборудования внутри периметра заказчиков (vCPE), поэтому VMware сможет упростить развертывание виртуальных сетевых функций(VNF) для приложений, например, по безопасности, благодаря сочетанию проверенной платформы VMware vCloud® NFV с облачной платформой SD-WAN.



«Dell EMC и VMware взяли на себя обязательства обеспечивать цифровую трансформацию филиальных сетей, широкополосных сетей и облачного периметра, — говорит Том Бернс, старший вице-президент по решениям для сетей, инфраструктуры и сервис-провайдеров, Dell EMC. — Мы объявили о партнерстве с VeloCloud, которое включает совместную валидацию продуктов, координацию в дальнейшем развитии продуктов, упрощенную систему заказа, скоординированные продажи и маркетинг — все это позволяет улучшить решения для наших общих заказчиков. Мы с нетерпением ждем возможности продолжить партнерство по SD-WAN с VMware, чтобы предлагать лучшие в своем классе устройства для интеллектуального периметра».



Программно-определяемый подход VMware предоставляет безопасную сетевую платформу, которая позволяет заказчикам подключать, защищать и управлять сквозной сетевой архитектурой, чтобы предоставлять приложениям необходимые сервисы, где бы они ни находилось. Заказчики выбирают платформу VMware NSX, потому что она предоставляет сервисы сети безопасности, наиболее близкие к приложению. С VeloCloud VMware сможет обеспечить те же характеристики для WAN, среди которых безопасность, видимость, автоматизация, а также производительность и и доступность для локальных и облачных приложений.