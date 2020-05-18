Zyxel SD-WAN OS: новые возможности управления для эффективной работы удалёнщиков

18 мая 2020, 11:15

Компания Zyxel Networks выпустила обновление своего SD-WAN решения, которое поможет ИТ-специалистам и сервис-провайдерам более эффективно выполнять мониторинг и управление сетями в удаленном режиме.По мере быстрого внедрения и усложнения домашних сетей всё труднее обеспечить их постоянную доступность и безопасность вне зависимости от того,где находятся пользователи и их устройства. Усовершенствованные функции Zyxel SD-WAN OS упростят ИТ-специалистам и сервис-провайдерам удаленное управление сетями, которое необходимо для поддержки пользователей, работающих из дома.Надежность сетевого соединения и постоянная доступность систем имеют огромное значение. После сегодняшнего обновления решение Zyxel SD-WAN поддерживает конфигурации высокой доступности, в том числе с переключением на несколько резервных каналов при отключении основного соединения. С помощью этого администраторы сети могут обеспечить непрерывную работу сетевого соединения. Если ИТ-специалист находится далеко от корпоративной сети, он может удаленно с помощью облачной консоли настроить параметры высокой доступности и обеспечить бесперебойную работу сети.В новой версии SD-WAN также реализована поддержка управления с помощью интерфейса командной строки Command Line Interface (CLI). Эта опция расширяет возможности управления, доступные ИТ-специалистам и сервисов-провайдерам, и обеспечивает получение детальных отчетов для удаленной диагностики сбоев в работе сети.Удаленное управление большими сетями, в которых созданы виртуальные частные сети VLAN, обслуживающие небольшие группы пользователей с разными сетевыми политиками, — сложная задача, требующая значительных ресурсов. Усовершенствованные функции решения SD-WAN обеспечивают удаленное конфигурирование VLAN с помощью консоли Orchestrator, которая упрощает и оптимизирует управление сетевой инфраструктурой.Когда все члены семьи или сотрудники офиса одновременно используют сеть с ограниченной полосой пропускания, то она может не справиться с трафиком и в результате скорость передач данных падает. С помощью решения Zyxel SD-WAN ИТ-специалист или сервис-провайдер может для непрерывности бизнес-процессов удаленно присвоить повышенный приоритет трафику определенных приложений, например, задать, что трафик телеконференций имеет более высокий приоритет, чем трафик Netflix.«На удаленный режим работы сегодня переходят не только обычные пользователи, но и ИТ-специалисты, которые отвечают за управление и работу сети, - отметил Инчен Лин (Inchen Lin), вице-президент (AVP) Zyxel и руководитель центра Zyxel Networks Intelligence Cloud Center. - Улучшенный функционал нашей SD-WAN OS позволит ИТ-специалистам и сервис-провайдерам обеспечить высокий уровень сервисов удаленным пользователям, которым для работы требуется постоянно доступное и стабильное сетевое соединение».Новые функции доступны для всей линейки межсетевых экранов Zyxel VPN, в том числе для моделей VPN50, VPN100, VPN300 и VPN1000 с микропрограммой версии SD-OS v10.03, что даст компаниям независимо от их размера возможность в удаленном режиме выделять ресурсы и управлять сетью.