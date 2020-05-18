Zyxel SD-WAN OS: новые возможности управления для эффективной работы удалёнщиков

Компания Zyxel Networks выпустила обновление своего SD-WAN решения, которое поможет ИТ-специалистам и сервис-провайдерам более эффективно выполнять мониторинг и управление сетями в удаленном режиме.
По мере быстрого внедрения и усложнения домашних сетей всё труднее обеспечить их постоянную доступность и безопасность вне зависимости от того, где находятся пользователи и их устройства. Усовершенствованные функции Zyxel SD-WAN OS упростят ИТ-специалистам и сервис-провайдерам удаленное управление сетями, которое необходимо для поддержки пользователей, работающих из дома.
Надежность сетевого соединения и постоянная доступность систем имеют огромное значение. После сегодняшнего обновления решение Zyxel SD-WAN поддерживает конфигурации высокой доступности, в том числе с переключением на несколько резервных каналов при отключении основного соединения. С помощью этого администраторы сети могут обеспечить непрерывную работу сетевого соединения. Если ИТ-специалист находится далеко от корпоративной сети, он может удаленно с помощью облачной консоли настроить параметры высокой доступности и обеспечить бесперебойную работу сети.
В новой версии SD-WAN также реализована поддержка управления с помощью интерфейса командной строки Command Line Interface (CLI). Эта опция расширяет возможности управления, доступные ИТ-специалистам и сервисов-провайдерам, и обеспечивает получение детальных отчетов для удаленной диагностики сбоев в работе сети.
Удаленное управление большими сетями, в которых созданы виртуальные частные сети VLAN, обслуживающие небольшие группы пользователей с разными сетевыми политиками, — сложная задача, требующая значительных ресурсов. Усовершенствованные функции решения SD-WAN обеспечивают удаленное конфигурирование VLAN с помощью консоли Orchestrator, которая упрощает и оптимизирует управление сетевой инфраструктурой.
Когда все члены семьи или сотрудники офиса одновременно используют сеть с ограниченной полосой пропускания, то она может не справиться с трафиком и в результате скорость передач данных падает. С помощью решения Zyxel SD-WAN ИТ-специалист или сервис-провайдер может для непрерывности бизнес-процессов удаленно присвоить повышенный приоритет трафику определенных приложений, например, задать, что трафик телеконференций имеет более высокий приоритет, чем трафик Netflix.
«На удаленный режим работы сегодня переходят не только обычные пользователи, но и ИТ-специалисты, которые отвечают за управление и работу сети, - отметил Инчен Лин (Inchen Lin), вице-президент (AVP) Zyxel и руководитель центра Zyxel Networks Intelligence Cloud Center. - Улучшенный функционал нашей SD-WAN OS позволит ИТ-специалистам и сервис-провайдерам обеспечить высокий уровень сервисов удаленным пользователям, которым для работы требуется постоянно доступное и стабильное сетевое соединение».
Новые функции доступны для всей линейки межсетевых экранов Zyxel VPN, в том числе для моделей VPN50, VPN100, VPN300 и VPN1000 с микропрограммой версии SD-OS v10.03, что даст компаниям независимо от их размера возможность в удаленном режиме выделять ресурсы и управлять сетью.
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