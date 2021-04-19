Удаленное системное администрирование эффективно решает проблемы бизнеса

19 апреля 2021, 15:10

Обычно у любой компании данные, серверы, ресурсы размещаются на нескольких сайтах и ​​у нескольких поставщиков услуг. Многие используют свои собственные или внешние центры обработки данных, облачные сервисы от одного или нескольких провайдеров.

Но всеми этими ресурсами должны скоординированно управлять специализированные группы, чтобы инфраструктура работала непрерывно без перебоев. Так, можно заказать услуги системного администратора, которые предоставляются как удаленно, так и в случае необходимости при посещении офиса или дата-центра компании.

Богатство и разнообразие облачных сервисов, доступных сегодня на рынке, открывает большие возможности для быстрой разработки новых приложений, их тестирования и запуска в производство в рекордные сроки. Это должно сопровождаться техническим управлением, без которого вы не достигнете слаженной работы всех ИТ систем предприятия.

Удаленное системное администрирование

Ведение бизнеса также имеет определенные ограничения. Многим предприятиям малого и среднего бизнеса и стартапам не хватает необходимых ресурсов, инфраструктуры и инженеров для эффективного оказания внутренней ИТ-поддержки.

Поэтому специализированные ИТ компании предлагают высококачественные услуги удаленного системного администрирования для систем Linux и Windows, серверов, сетей и других удаленных услуг.

При этом команды тщательно отобранных разработчиков, инженеров и консультантов гарантированно решат ваши технические проблемы раз и навсегда. Круглосуточное, бесперебойное и по требованию системное администрирование и удаленный мониторинг предоставляется без выходных, семь дней в неделю.

Удаленно можно получить следующие услуги:

Системное администрирование Linux и Windows

24/7 системный мониторинг

Удаленное устранение неполадок и исправления

Установка и обслуживание серверов

Регулярные проверки ваших систем и серверов

Сетевое управление

Установка обновлений и нового программного обеспечения

Настройка производительности для оптимальных результатов

Компании любого размера найдут выгоду в использовании аутсорсингового системного администрирования. Крупные предприятия с небольшим количеством времени или малые предприятия и стартапы с ограниченными ресурсами могут получить к своим услугам временных или постоянных системных администраторов, удаленную ИТ-поддержку за считанные минуты.