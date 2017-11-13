Getac EX80 – бюджетный планшет в защищенном по двум стандартам корпусе

13 ноября 2017, 10:45

"Набирающая" обороты компания Getac "отметилась" намедни анонсом своего нового планшета - EX80.



Новинка позиционируется в бюджетном сегменте, но при этом способна привлечь к себе внимание защищенным сразу по двум стандартам корпусе - MIL-STD 810G и IP67.

Первый подразумевает защиту от ударов и вибрации. Пользователь может ронять девайс с высоты не более 1,8 метра, а диапазон рабочих температур здесь составляет от минус 20 до 50 градусов Цельсия. Касательно второго стандарта – IP67, речь идет о защите от влаги и солевого тумана.В качестве аппаратной платформы, "под капотом" чип Intel Atom x5-Z8350, тактовая частота которого до 1,92 ГГц. Кроме того, здесь 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.Диагональ дисплея – 8 дюймов, а его разрешение 800х1280 точек.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, "под капотом" Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.0, приёмник GPS и модуль 4G/LTE (опционально). Основная и фронтальная камеры – 8Мп. Заявленное официально время автономной работы – до 8 часов.