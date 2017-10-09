Выбираем бюджетный планшет: какому бренду отдать предпочтение?

9 октября 2017, 11:02

Найти недорогой планшет не так просто, как может показаться изначально. От ассортимента бюджетной продукции голова идет кругом: в крупных магазинах можно без труда найти несколько «таблеток» с абсолютно идентичными характеристиками. Эти аппараты зачастую отличаются лишь логотипом, названием и ценником. Сегодня мы расскажем вам о трех брендах, продукцию которых желательно рассмотреть в первую очередь.

Китайские планшеты «Номи» представлены в бюджетном сегменте рынка. Качественная сборка, надежность в эксплуатации и скромный функционал — визитная карточка продукции данного бренда. Впрочем, в линейке Nomi можно найти и весьма интересные модели. Например, W10100 Deka.

Nomi W10100 Deka — планшет-трансформер с мощной батареей. Аппарат поставляется в комплекте с полнофункциональной клавиатурой. Подсоединить или отключить ее от девайса можно за несколько секунд. Этот планшет «Номи» оснащен процессором Intel Atom и работает на базе ОС Windows 10. А это значит, что вы сможете запускать те же программы, что и на домашнем ПК или ноутбуке.

Impression

Планшеты Impression проектируются и выпускаются в Украине. Отличаясь доступной ценой, в плане надежности и функциональности они ничем не уступают зарубежным аналогам. В линейке отечественного производителя представлены как обычные планшеты, так и гаджеты-трансформеры, которые при подсоединении док-станции превращаются в мини-ноутбук.

Большим спросом покупателей интернет-магазина shop.kyivstar.ua пользуется модель Impression ImPAD 6415. Это компактный и мобильный 7-дюймовый планшет, внешне напоминающий смартфон с большим экраном. Он оснащен 4-ядерным процессором, 8 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения), навигационным модулем GPS и модулем 3G, который обеспечивает высокоскоростной доступ к интернету практически из любой точки страны.

Prestigio

Торговая марка Prestigio зарегистрирована на Кипре, однако продукция под ее логотипом выпускается сразу в 5 странах: Китае, Тайване, Чехии, России и, собственно, Кипре. На украинском рынке планшеты бренда Prestigio представлены в огромном ассортименте, поэтому вам не составит труда подобрать девайс, соответствующий вашим требованиям.

Мы бы рекомендовали обратить внимание на модель Prestigio MultiPad Wize 3401 3G. Это планшет с ярким и четким 10-дюймовым экраном и мощным аккумулятором (5 000 мАч), обеспечивающим до 3 дней автономной работы при регулярной эксплуатации. MultiPad Wize 3401 оснащен 2 камерами (основная — со вспышкой), GPS, модулями 3G и 4G (LTE). Особенность модели — наличие слотов для 2 SIM-карт.