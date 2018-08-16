Nomi начала продажи самого доступного планшета с 4G-LTE и Android 8.1 в Украине

16 августа 2018, 16:17

Доступные планшеты NOMI - выбор каждого 10-го украинца! Благодаря линейке планшетов Corsa, Libra и Ultra компания Nomi смогла завоевать сердца украинского потребителя и, как следствие, каждый 10-й приобретенный планшет – это NOMI.

Компания NOMI продолжает радовать ультрасовременными новинками своих клиентов. Уже 4-ое поколение планшетов будет доступно для украинского потребителя. Поклонники демократичных брендов по достоинству оценят набор технических решений, уникальных для моделей этой ценовой категории.

Новый модельный ряд состоит из трёх моделей: Nomi Corsa4 7″, Nomi Libra4 8″ и Nomi Ultra4 10″.

Компания NOMI смогла создать сбалансированный планшет, разработав и внедрив уникальные технические решения, которые ранее были доступны только в ТОП-версиях мировых брендов.

Внешне модели схожи с предыдущей линейкой планшетов Nomi, но претерпели ряд изменений. Теперь края корпуса и стекла более скругленные, экран с 2,5D эффектом придает устройствам премиальный вид, делает IPS-дисплей более объемным визуально, а очертания корпуса – округлыми без резких переходов между гранями. Физическое разрешение экрана остается прежним — 1280 на 800, а диагональ составляет от 7 до 10 дюймов, в зависимости от выбранной модели. Корпус стал более компактным, уменьшилась толщина рамок, внизу расположился динамик, придавший новое звучание планшетам.

Вся техническая часть новой линейки создана в коллаборации с компанией MediaTek, которая является одним из крупнейших производителей мобильных процессоров. Философия MediaTek в создании независимых решений, не для общего имиджа, а "новый премиум" - для прогрессивных потребителей, делающих ставку на баланс функций и цены.

Планшеты NOMI оснащены двухсторонним разъемом USB Type-C. Встроенная технология "быстрой зарядки" Fast-Charge делает новую линейку планшетов более практичной и технологичной для потребителя!

Ни один из доступных аналогов, представленных на украинском рынке, не может похвастать подобными решениями.

В новой линейке планшетов есть версии с 3G и, уже актуальными на рынке Украины, LTE-модулями. В целом, Nomi предлагает 9 конфигураций, с различным объемом памяти, емкостью батареи и разнообразием цветов.

Планшет Nomi Ultra4 в версии 3G является первым устройством в Украине на ОС Android 8.1 GO Edition. Эта "облегченная" версия ОС получила обновленный пакет сервисов Google, низкий расход системных ресурсов и экономичное потребление трафика.

Продажи новой линейки планшетов Nomi стартуют в сети АЛЛО 16 августа. Базовая версия 7-дюймого планшета будет доступна по цене от 1999 грн.

Поступление полного модельного ряда ожидается в начале осени и приобрести планшеты можно в магазинах электроники страны.