Stylus объявила о снижении цен на планшеты Apple

15 апреля 2021, 19:44

Были времена, когда пользователи Apple не верили, что бренд выпустит планшет, а сегодня яблочная «таблетка» прочно заняла место в семействе гаджетов компании. При этом девайс можно купить по приемлемой цене, например, воспользовавшись скидками в интернет-магазине Stylus.

Ценовой сегмент

Техника Apple никогда не была дешевой. Высокое качество, технологичность, инновационность и безупречный дизайн — именно за это любят «яблочные» гаджеты и эти характеристики помещают бренд в ценовой сегмент средний+ и премиум.

Сегодня стоимость планшета apple составляет от 12 до 35 тысяч гривен, но благодаря скидкам в Stylus гаджет можно купить на 20% дешевле и сэкономить несколько тысяч гривен. Кроме этого, технику можно купить в рассрочку или в кредит.

На планшет Apple стоит обратить внимание тем, кто в технике ценит функционал и надежность. Здесь бренду нет равных. При этом в линейке присутствуют модели под разные задачи и требования, отличающиеся по мощности, набору функций и размеру.

Огромный плюс планшетов Apple — их внешний вид. Все модели — это компактные изящные устройства в прочном алюминиевом корпусе с закругленными краями. Такой планшет удобно и приятно держать в руках, а стекло экрана покрыто дополнительным противоударным слоем, что обеспечивает защиту гаджета при падении.

В ассортименте планшетов представлены три основные линейки:

тонкий и облегченный Air, с минимумом функций, но с турбо-скоростью, подходит для решения базовых задач в коммуникации, так как предоставляет быстрый доступ к облачным данным и сервисам;

мультифункциональный mini, который имеет те же функции, что и Air, но в уменьшенном корпусе;

модели Pro имеют максимальный набор функций и подойдут для профессионалов. Ключевая особенность — поддержка стилуса и клавиатуры, что позволяет использовать планшет в качестве ноутбука.

Какой планшет выбрать

Решившись на покупку планшета Apple, первое, с чем нужно определиться — назначение гаджета. То, как он будет использоваться, поможет определиться с линейкой.

Выбирая конкретную модель важно проверить ее совместимость с программным обеспечением и аксессуарами. Например, у планшетов младше 2019 года появилась своя операционная система IPadOS. Сканер ITouch, с помощью которого можно бесконтактно оплачивать покупки, появился только в третьем поколении IPad mini, а работу с помощью стилуса поддерживают только IPad Pro.