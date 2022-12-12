Stylus предлагает предновогодние скидки на популярные гаджеты

12 декабря 2022, 11:25

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Телевизор Samsung UE55BU8002

Samsung UE55BU8002K — 4K-телевизор с диагональю 55 дюймов, относящийся к серии Samsung BU8002 Crystal UHD. Это предложение для тех, кто ищет телевизор с яркими цветами по разумной цене. Кроме того, его отличает аудиосистема с функцией Audio Follow the Object и усовершенствованная система Smart TV.

Телевизор оснащен ЖК-панелью VA с подсветкой Edge LED и частотой обновления 50/60 Гц. Изображение в этой модели отличается технологией Dynamic Crystal Color.

Dynamic Crystal Color обеспечивает яркие цвета и четкую детализацию объектов на экране.

В этой модели используется процессор Crystal 4K , который может масштабировать материалы с более низким разрешением почти до качества 4K. Это приводит к более резкому и четкому изображению, которое впечатляет:

Samsung UE55BU8002 поддерживает популярные форматы HDR, включая HDR10+ . Он обеспечивает высокий диапазон контрастности в HDR-контенте. Регулируя уровень яркости, он сохраняет цвета и детали даже в ярких и темных кадрах, позволяя вам наслаждаться широким спектром цветов и огромным количеством деталей.

Функция Contrast Enhancer делает изображения более естественными и детализированными. Для изображений с интенсивными цветами и большой глубиной анализируются отдельные области изображения и автоматически настраивается контрастность.

Samsung UE55BU8002K оснащен стандартной, двухканальной аудиосистемой общей мощностью 20 Вт с версией Audio Follow the Object Lite. Виртуальный объемный 3D-звук позволяет слышать звук не только спереди, но и сверху, что повышает реалистичность и положительно влияет на звучание. Функция Sound Adaptive оптимизирует звук в режиме реального времени благодаря интеллектуальному анализу звуковых сцен, обеспечивая наилучшие звуковые эффекты.

Цена на Samsung UE55BU8002 снижена с 27999 до 19650 грн - 42,4%.

Смартфон Motorola Edge 30 8/128GB

Модель мощная, при этом тонкая и элегантная - толщина корпуса составляет всего 6.79 мм.

Экран типа AMOLED имеет полноценные 6,5 дюймов при соотношении сторон 20:9 и разрешении 1080 x 2400 пикселей с частотой обновления 144 Гц. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Работает на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 778 G Plus и графического ускорителя Adreno 642L.

Motorola Edge 30 оборудован несколькими отличными камерами. В дополнение к основной есть и гибридная, у обеих высокое разрешение. 50 МП камера расположена над остальными, отличается быстрой и точной автофокусировкой. Кроме того, она сверхширокоугольная. Гибридная камера на 50 МП одновременно заменяет собой макрокамеру, которая сможет сократить расстояние к объекту в 4 раза. Вы получаете эффект максимального приближения на расстояние 2,5 см.

Емкость батареи составляет 4020 мА⋅ч.

Motorola Edge 30 8/128GB упал в цене с 20999 до 15999 грн - на 31,2%.