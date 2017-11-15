IBM выпустила новое поколение FlashSystem

15 ноября 2017, 9:45

Новый массив FlashSystem может хранить больше информации в тех же габаритах и позволяет снизить стоимость хранения данных более чем в 2 раза

Новая версия ПО Spectrum Virtualize упрощает миграцию данных в облачные среды и аварийное восстановление из них

Новое ПО, которое позволяет использовать как собственные хранилища IBM, так и сторонние решения совместно с контейнерными средами Docker и Kubernetes

Пилотная версия ПО IBM Spectrum Control Storage Insights Foundation, которое объединяет хранилища данных с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения. Это ПО позволяет собирать метаданные и диагностическую информацию для оптимизации производительности, используемой емкости и безопасности инфраструктуры хранения данных

IBM объявила о значительных достижениях в разработке флеш-хранилищ и программного обеспечения, которые позволят существенно снизить стоимость хранения данных и усовершенствовать решения для гибридных и частных облачных сред.«Компании испытывают потребность в трансформации существующий инфраструктуры хранения данных из пассивного центра затрат в ключевой элемент модернизации и развития их бизнеса. По нашему мнению, только те предприятия, которые масштабно анализируют и используют данные, смогут достичь этой цели, – прокомментировал Эд Уолш, Генеральный Директор подразделения систем хранения данных и программно определяемой инфраструктуры IBM. – Чтобы помочь заказчикам достичь этих результатов, мы анонсируем новое поколение флеш-систем. Эти системы позволят существенно снизить стоимость хранения и, в то же время обеспечат непрерывную доступность данных как локально, так и в облачных средах для более качественной поддержки реализации бизнес-стратегии заказчиков».«Этот объявление подчеркивает, что IBM, среди всего прочего, обладает эффективной стратегией развития технологии FlashCore, – сказал Эрик Бюрдженер, директор по исследованиям в области хранения компании IDC. – Технологии FlashCore нового поколения, включая высокоплотную среду 3D TLC NAND и аппаратно ускоряемое сжатие и шифрование, расширяют возможности новых флеш-массивов IBM. Они обеспечивают более высокую плотность инфраструктуры и доступность хранимых данных при лучшем соотношении цена-качество».Лидерство IBM в разработке систем и ПО хранения подтверждают более 380 патентов, полученных компанией за разработку систем хранения, включая технологию IBM FlashCore, и свыше 700 патентов на ПО IBM Spectrum Storage. Флеш-массивы IBM вот уже четыре года подряд являются одними из лидеров Квадранта Gartner в категории твердотельных массивов хранения данных. Кроме того, корпорация последние три года становилась поставщиком №1 программно определяемого ПО, согласно IDC.