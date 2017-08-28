IBM названа одним из лидеров "Магического квадранта" Gartner

IBM четвертый год подряд вошла в число лидеров «Магического квадранта» Gartner в категории SSD-массивов.
По данным Gartner, в квадрант лидеров вошли вендоры, которые набрали наибольшее количество баллов по таким критериям, как “способность реализации” и “полнота видения”. «Эти вендоры имеют долю на рынке, репутацию, маркетинговые и торговые возможности, необходимые для внедрения передовых технологий. Они четко понимают потребности клиентов; выступают инноваторами и авторитетными экспертами. Помимо этого, у таких компаний есть четко сформулированные планы, которые существующие и потенциальные заказчики могут использовать при проектировании инфраструктуры хранилищ и разработке соответствующих стратегий. Они также присутствуют во всех четырех ключевых географических регионах, обладают стабильными финансовыми показателями и обеспечивают широкую поддержку платформы».
IBM вошла в число лидеров после анонсирования решений на базе энергонезависимой памяти (Non-Volatile Memory Express, NVMe), которые позволяют заказчикам значительно снизить время задержки и ускорить процесс перемещения данных между хранилищами и системами. Компания также представила линейку хранилищ на флэш-накопителях для использования в гибридных облаках для пользователей мейнфреймов. Эти хранилища помогают автоматизировать перемещение данных в облако и наоборот.
С помощью этих технологий заказчики получат быстрый доступ к растущим объемам данных. Например, инновационная клиника и институт биомедицинских исследований Sidra (Катар) выбрала решения IBM для управления и хранения клинических данных о геномной последовательности. Новые инструменты позволили компании усовершенствовать биомедицинскую ИТ-инфраструктуру и превратить ее в источник информации национального значения. Платформа IBM при этом используется для управления и хранения данных, биоинформатики и высокопроизводительных вычислений.
IBM осуществляет поддержку аналитики и архитектуры данных Sidra с помощью таких решений, как:
· системы IBM Flash Storage, которые ускоряют получение доступа к важным метаданным сообщества Sidra;
· программно-определяемой инфраструктуры IBM в качестве администратора рабочих нагрузок и ресурсов. Она упрощает управление анализом больших данных и улучшает контроль за аналитикой высокопроизводительных вычислений, которые охватывают сотни тысяч сотрудников и большой массив информации.
«Опыт таких заказчиков, как Sidra, показывает, что IBM обладает широким набором решений для хранения данных – как на базе флэш-памяти, так и программно-определяемых хранилищ. Они дают ощутимое преимущество компаниям из различных отраслей: от медицинских и исследовательских учреждений до организаций розничной торговли, – сказал Эд Уолш, руководитель подразделения IBM Storage and Software Defined Infrastructure. – Работа с заказчиками служит стимулом к дальнейшему расширению возможностей инновационных решений, например, на базе энергонезависимой памяти NVMe. Такие технологии позволят предприятиям повысить ценность имеющихся данных, независимо от того, размещаются ли они на внутренних системах или в гибридной облачной среде».
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