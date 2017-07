IBM вновь среди лидеров "магического квадранта" Gartner

21 июня 2017, 10:15

Аналитическая компания Gartner, Inc. шестой год подряд назвала подразделение IBM Security одним из лидеров «магического квадранта» в категории Enterprise Mobility Management Suites.

Данное подразделение признано одним из лучших по таким критериям, как «способность реализации» и «полнота видения».



Решение IBM MaaS360 with Watson – это первая и единственная в отрасли когнитивная платформа для централизованного управления конечными устройствами (UEM). Она предлагает предприятиям интеллектуальный подход к координации и защите всех конечных устройств и их пользователей, приложений и данных. Решение IBM MaaS360 позволяет управлять на базе единой платформы различными типами конечных устройств, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки и устройства интернета вещей (IoT).



«В то время как фокус рынка EMM-решений смещается в сторону возможностей UEM, заказчики придают все большее значение эффективности процесса принятия решений, – сказал Джим Бреннан, директор по стратегии и управлению продуктами IBM Security. – IBM MaaS360 with Watson – это первое решение, предлагающее когнитивный подход к UEM. Инструменты, дополненные интеллектуальными функциями, дают компаниям и их конечным пользователям конкурентное преимущество по сравнению с традиционными EMM-решениями».



В отчете Gartner говорится: «Хотя EMM-решения были разработаны для того, чтобы превосходить базовые стандарты MDM (управления мобильными устройствами), сегодня они уже не справляются со всеми потребностями организаций. В то же время происходит слияние компьютерных и мобильных вычислений заказчика и формируется новая группа вычислительных устройств для конечного пользователя. Этот процесс создает необходимость единого решения для управления как традиционными, так и мобильными устройствами заказчика». Также «Gartner определяет централизованное управление конечными устройствами как единое решение для координации традиционных, мобильных и управляемых EMM IoT-устройств». (2)



Решение IBM MaaS360 with Watson обеспечивает инновационный подход к управлению конечными точками



Ранее в 2017 году IBM сообщила о доступности уникального решения IBM MaaS360 with Watson. Этот инновационный продукт предоставил ИТ-лидерам и руководителям в области информационной безопасности когнитивные возможности для управления пользователями мобильных устройств, приложениями, данными и конечными устройствами.



Платформа IBM MaaS360 предлагает заказчикам:



· применимые на практике интеллектуальные рекомендации, полученные с помощью технологий Watson;



· централизованное управление и защиту ноутбуков, мобильных и IoT устройств;



· универсальную поддержку платформ операционных систем, включая iOS, Android, Windows и macOS/OS X;



· интуитивный подход к контейнеризации приложений с защищенной электронной почтой, браузером и универсальными каталогами приложений;



· надежную масштабируемость при развертывании устройств и приложений для тысяч пользователей.



Идентификация и управление доступом для конечных устройств



Продолжая линию инновационного развития, IBM MaaS360 предлагает интегрированную систему идентификации и управления доступом (IAM). Это избавляет заказчиков от необходимости покупать дополнительные решения IAM и обеспечивает пользователям удобный доступ к встроенным и облачным приложениям.



Характеристики решения MaaS360 IAM:



× удобная система единого входа (SSO), позволяющая открывать встроенные и облачные приложения на компьютере или мобильном устройстве;



× условный доступ, препятствующий входу с неуправляемых или неподдерживаемых устройств;



× мгновенное подключение, не требующее какой-либо установки или инфраструктуры;



× гибкая интеграция, поддерживающая существующие AD и LDAP каталоги.



