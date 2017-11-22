Специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили новый Linux-бэкдор, что косвенно свидетельствует о неослабевающем интересе к операционным системам семейства Linux со стороны вирусописателей.
Троянец, получивший наименование Linux.BackDoor.Hook.1, был обнаружен вирусными аналитиками в библиотеке libz, которая используется некоторыми программами для функций сжатия и распаковки. Он работает только с бинарными файлами, обеспечивающими обмен данными по протоколу SSH. Весьма необычен способ подключения злоумышленников к бэкдору: в отличие от других похожих программ, Linux.BackDoor.Hook.1 вместо текущего открытого сокета использует первый открытый сокет из 1024, а остальные 1023 закрывает.
Бэкдор Linux.BackDoor.Hook.1 может скачивать заданные в поступившей от злоумышленников команде файлы, запускать приложения или подключаться к определенному удаленному узлу. Этот троянец не представляет опасности для наших пользователей – его сигнатура добавлена в базы Антивируса Dr.Web для Linux.
Последние новости
- Софт | Сегодня, 12:15
Вышли новые прошивки для ряда моделей ONYX
- Бизнес | Сегодня, 11:45
ViewSonic и Intel UNITE объявляют о стратегическом глобальном партнерстве
- Железо | Сегодня, 11:15
Infinite X: 1-й в мире игровой компьютер с процессором Intel Core 8-го поколения
- Технологии | Сегодня, 10:45
"Доктор Веб" обнаружил новый бэкдор для Linux
- Железо | Сегодня, 10:15
Радиатор ADATA XPG STORM с RGB-подсветкой для SSD M.2 2280
- Бизнес | Сегодня, 9:45
Процессор AMD EPYC обеспечивает высокие показатели производительности
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Dynatrace приобретает компанию Qumram
- Гаджеты | Вчера, 14:15
A4Tech Bloody Q5081S и Q8181S - новые геймерские наборы
- Связь | Вчера, 13:45
Потребление 3G+ дата-трафика lifecell в третьем квартале выросло в 2 раза
Последние материалы
- Фотогалереи | Вчера, 20:17
В аэропорту “Киев” продолжается строительство перона на 4 самолета
- Аналитика | Позавчера, 10:25
Мобильные новости №50: Киевстар запустил радио, а Vodafone увеличил инвестиции и расширил покрытие 3G
- Аналитика | Позавчера, 9:41
Дайджест №206: начало продаж в Украине смартфона Huawei Mate10 lite и ASUS ZenFone 4 Max
- Фотогалереи | 19 ноября, 22:28
Все телефоны Motorola, даже те, о которых вы не знали
- Интервью | 16 ноября, 14:42
Сергей Шевченко, UBERDRIVE: "Водители UBER зарабатывают 30–40 тысяч гривен в месяц"
- Обзоры | 15 ноября, 23:13
Apacer AH190 (32 ГБ): память для Apple и не только!
- Обзоры | 13 ноября, 13:07
ONYX BOOX Chronos – 9,7-дюймовый ридер на Android для учебы и не только!
- Интервью | 13 ноября, 11:35
Шерри Лю, DOOGEE: "Планируем открытие флагманских магазинов в Украине"
- Обзоры | 13 ноября, 8:07
Apacer AC730 (1ТБ): "защита, словно в банке"!
Популярные новости
- Гаджеты | Позавчера, 11:45
Механическая клавиатура Razer BlackWidow Ultimate получила защиту от воды и пыли 2.00
- Софт | Сегодня, 12:15
Вышли новые прошивки для ряда моделей ONYX 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:45
ViewSonic и Intel UNITE объявляют о стратегическом глобальном партнерстве 0.00
- Железо | Сегодня, 11:15
Infinite X: 1-й в мире игровой компьютер с процессором Intel Core 8-го поколения 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
"Доктор Веб" обнаружил новый бэкдор для Linux 0.00
- Железо | Сегодня, 10:15
Радиатор ADATA XPG STORM с RGB-подсветкой для SSD M.2 2280 0.00
- Бизнес | Сегодня, 9:45
Процессор AMD EPYC обеспечивает высокие показатели производительности 0.00
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Dynatrace приобретает компанию Qumram 0.00
- Гаджеты | Вчера, 14:15
A4Tech Bloody Q5081S и Q8181S - новые геймерские наборы 0.00