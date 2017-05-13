"Доктор Веб" обнаружил новый бэкдор для Mac

13 мая 2017, 9:00

Специалисты компании "Доктор Веб" обнаружили и исследовали троянца для операционной системы Apple macOS, способного выполнять поступающие от злоумышленников команды.



Троянец-бэкдор был добавлен в вирусные базы Dr.Web под именем Mac.BackDoor.Systemd.1. В момент старта он выводит в консоль сообщение с опечаткой "This file is corrupted and connot be opened" и перезапускает себя в качестве демона с именем systemd. При этом Mac.BackDoor.Systemd.1 пытается скрыть собственный файл, установив для него соответствующие флаги. Затем троянец регистрирует себя в автозагрузке, для чего создает файл с командами sh и файл .plist.



Зашифрованная конфигурационная информация хранится в самом файле троянца. В зависимости от нее Mac.BackDoor.Systemd.1 либо сам устанавливает связь с управляющим сервером, либо ожидает входящего запроса на соединение. После установки связи бэкдор выполняет поступающие команды и периодически отсылает злоумышленникам следующую информацию:



наименование и версия операционной системы;

имя пользователя;

наличие у пользователя привилегии администратора (root);

MAC-адреса всех доступных сетевых интерфейсов;

IP-адреса всех доступных сетевых интерфейсов;

внешний IP-адрес;

тип процессора;

объем оперативной памяти;

данные о версии вредоносной программы и ее конфигурации.

Троянец имеет собственный файловый менеджер, с использованием которого киберпреступники могут выполнять различные действия с файлами и папками на зараженном компьютере. Бэкдор способен выполнять следующие команды:



получить список содержимого заданной директории;

прочитать файл;

записать в файл;

получить содержимое файла;

удалить файл или папку;

переименовать файл или папку

изменить права для файла или папки (команда chmod);

изменить владельца файлового объекта (команда chown);

создать папку;

выполнить команду в оболочке bash;

обновить троянца;

переустановить троянца;

сменить IP-адрес управляющего сервера;

установить плагин.

Троянец Mac.BackDoor.Systemd.1 обнаруживается и удаляется продуктами Dr.Web для Mac и потому не представляет опасности для наших пользователей.