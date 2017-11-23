Xiaomi представила доступную версию Mi Note 3

23 ноября 2017, 9:15

Китайская Xiaomi представила новую версию своего популярного смартфона Mi Note 3.



Напомним, что презентация оригинальной версии аппарата состоялась в первой половине сентября текущего года.

Ключевые отличия "новинки" в другом объеме оперативной памяти – 4 ГБ, а также встроенной пользовательской – 64 ГБ. Стоимость анной версии аппарата - $300. Релиз намечен на 23 ноября.



Напомним, что оригинальная версия "трубки" обладает 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с Full HD – разрешением, а также двойной 12Мп камерой. Фронтальная камера – 16Мп.



В качестве аппаратной платформы "под капотом" Qualcomm Snapdragon 660. Объем оперативной памяти 6 ГБ, а встроенной пользовательской 64/128 ГБ.