Состоялся релиз смартфона Oppo R11s Plus

27 ноября 2017, 9:45

Компания Oppo начала продажи смартфона Oppo R11s Plus.



Среди особенностей новинки – 6,43-дюймовый дисплей с разрешением Ful HD+ и соотношением сторон 18:9. Кроме того, отмечается, что экран занимает на передней панели 85,95% всего места.

Основная камера – двойная (модули 20+16Мп), фронтальная – 20Мп.Отдельно обозначено наличие сканера отпечатков пальцев.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 660 + 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти. Емкость аккумулятора – 4000 мАч.Работает аппарат под управлением Android 7.1.1, поверх которой оболочка ColorOS 3.2.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно о 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, есть USB Type-C.Стоимость аппарата на территории Китая - $560. Как скоро новинка появится за пределами рынка Поднебесной, пока не уточняется.