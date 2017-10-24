24 октября 2017, 11:15

Анонс Oppo R11s намечен на 2 ноября - официально

Представители Oppo объявили о том, что в рамках мероприятия 2 ноября состоится анонс смартфона Oppo R11s.

Новинка получит безрамочный дизайн, а, кроме того, будет обладать металлическим корпусом со сканером отпечатков пальцев.

Основная и фронтальная камеры окажутся 20Мп.

Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение – Full HD +.

В качестве аппаратной платформы обещан Snapdragon 660 + 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ. Для последней, конечно же, будет предусмотрено расширение за счет карт microSD.

Емкость аккумулятора – 3205 мАч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки аккумулятора - VOOC Flash Charging.

Работает аппарат под управлением Android 7.1.1 Nougat.

Относительно беспроводных модулей и интерфейсов, здесь это  4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС и dual-SIM.


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