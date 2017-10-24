Анонс Oppo R11s намечен на 2 ноября - официально

24 октября 2017, 11:15

Представители Oppo объявили о том, что в рамках мероприятия 2 ноября состоится анонс смартфона Oppo R11s.

Новинка получит безрамочный дизайн, а, кроме того, будет обладать металлическим корпусом со сканером отпечатков пальцев.Основная и фронтальная камеры окажутся 20Мп.Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение – Full HD +.В качестве аппаратной платформы обещан Snapdragon 660 + 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ. Для последней, конечно же, будет предусмотрено расширение за счет карт microSD.Емкость аккумулятора – 3205 мАч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки аккумулятора - VOOC Flash Charging.Работает аппарат под управлением Android 7.1.1 Nougat.Относительно беспроводных модулей и интерфейсов, здесь это 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС и dual-SIM.