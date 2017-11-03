Состоялся официальный анонс смартфонов Oppo R11s и R11s Plus

Обе новинки получили дисплей, который занимает практически всю переднюю панель, а также двойные основные камеры.
Диагональ экрана у первой из упомянутых новинок – 6,01 дюйма. В основе AMOLED-матрица. Разрешение экрана 1080х2160 точек. Соотношение сторон – 18:9.
В свою очередь, Oppo R11s Plus обладает 6,43-дюймовым тачскрином.
Основная камера у обеих терминалов двойная – модули 16+20 Мп. Фронтальная камера – 20Мп.
В основе, как первого, так и второго - Qualcomm Snapdragon 660. Объем оперативной памяти для Oppo R11s – 4ГБ, а для версии Plus – 6 ГБ. Что касается встроенной пользовательской – это 64 ГБ для обоих.
Емкость аккумуляторов – 3205 мАч и 4000 мАч соответственно.
Работают терминалы под управлением Android 7.1.1.
Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, речь идет о 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, есть USB Type-C.
Анонс Oppo R11s намечен на 10 ноября, а Oppo R11s Plus - 24 ноября. Ценники $454 и $560 соответственно.