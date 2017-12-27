Трафик в сетях мобильных операторов будет расти

27 декабря 2017, 11:45

В Украине наблюдаются похожи на мировые тенденции, однако с некоторыми локальными особенностями.

Компания Ericsson (NASDAQ: ERIC) представила очередной выпуск ежегодного отчета Ericsson Mobility Report, посвященного развитию мирового рынка мобильного широкополосного доступа к интернету (МШПД).



По данным Ericsson Mobility Report, потребление мобильных данных в мире продолжает расти. В период с 2017 по 2023 годы объем потребленного трафика увеличится в 8 раз и достигнет 110 экзабайтов в месяц.



Мировая тенденция: абоненты переходят на тарифные планы с большим объемом трафика. Согласно исследованию Ericsson, все больше абонентов выбирают тарифные планы с большим пакетом услуг. В течение прошлого года до 7% клиентов перешли на тарифные пакеты, которые предлагают более 5 Гб мобильного трафика. Эти изменения объясняются ростом спроса на трафик, проникновением смартфонов и увеличением производительности сети.



Сегодня 65% абонентов имеют тарифные планы, включающие более 2 Гб мобильных данных. Среди них самыми популярными являются пакеты от 2 до 5 Гб мобильных данных − их выбрали 32% пользователей.

Полностью безлимитными пакетами пользуется лишь 6% абонентов, а 35% выбирают значительно меньше тарифные планы − с трафиком до 2Гб в месяц и используют лишь 12% от общего объема трафика в мобильных сетях.

По данным украинских мобильных операторов, количество абонентов с тарифными планами, включающие в себя от 2 до 5 Гб в месяц, составляет не более 30%, что вполне соответствует мировым тенденциям.

"Мировая тенденция выбирать тарифы с включенным мобильным интернетом характерна и для Украины. Среди пользователей смартфонов этот показатель достигает 90%, они генерируют около 87% всего трафика в сети (в среднем 2 ГБ в месяц). Компания Киевстар первой в Украине ввела тарифы с безлимитным доступом к социальным сетям, услуг видео и аудио стриминга. Также мы предоставляем уникальное предложение "Все вместе": безлимитный интернет без ограничений для смартфона, планшета, а также телевидения и домашний интернет всего за 155 грн в месяц. Такие предложения снимают любые ограничения в использовании услуг связи. Запуск 4G в 2018 году окажет существенный импульс в потреблении трафика и положительно повлияет на клиентский опыт пользователей мобильного интернета", − прокомментировала пресс-служба компании Киевстар.



"Потребление дата-трафика в сети lifecell за последний год увеличилось более чем вдвое. Ключевыми факторами такого роста − это самое широкое географическое покрытие, высокое проникновение смартфонов в нашей сети - 66% на конец третьего квартала, а также выгодные для абонентов тарифные планы. Самыми популярными среди наших абонентов, как и во всем мире, есть предложения по объему мобильного интернета от 2 до 5 Гб, ими пользуются 46% дата-пользователей lifecell. Мы стараемся делать мобильный интернет максимально доступным и экономически выгодным для каждого клиента. Например, наше новое предложение "Лайфхак" позволяет абоненту получить дата-трафик именно в том количестве, в какой это необходимо конкретному пользователю. В этом тарифе каждый абонент может самостоятельно регулировать объем мобильного интернета в зависимости от своих потребностей без дополнительных затрат", − прокомментировала пресс-служба компании lifecell.

В то же время, в Украине еще остается значительное количество пользователей, которые используют голосовые тарифы без включенных мобильных данных или с наименьшими объемами трафика (до 100 Мб) − около 42%. Интересно, что в мире такие тарифные планы используют только 2% абонентов.



Согласно Ericsson Mobility Report, примерно треть мировых абонентов с ограниченным объемом мобильных данных тратит больше установленного лимита. В среднем пользователи самых маленьких планов (до 100 Мб) выходят за рамки своих установленных лимитов. Более 60% пользователей в этой группе превышают потребление данных более чем на 200%. Подобная ситуация наблюдается и в Украине. Владельцы тарифных планов до 500 Мб склонны "перерасходовать" данные в 2-3 раза.

Учитывая постепенный рост проникновения смартфонов, а также расширение покрытия 3G и запуск 4G в нашей стране в ближайшее время, украинские абоненты также согласно мировым тенденциям будут мигрировать на тарифные планы с большими объемами данных.

