20th Century Fox, Panasonic и Samsung создают лучший телевизор

9 января 2018, 9:45

20th Century Fox, Panasonic Corporation и Samsung Electronics сообщили о выпуске обновления совместной программы сертификации открытой бесплатной платформы динамических метаданных для технологии высокого динамического диапазона (HDR), впервые представленной на выставке IFA в прошлом году и получившей название HDR10+.



Платформа HDR10+ в скором времени станет доступна для производителей контента, телевизоров разрешения UHD, проигрывателей Blu-ray дисков, производителей телевизионных приставок, а также производителей интегральных схем, при условии лишь номинального административного взноса. Компании могут ознакомиться с новым логотипом, изучить лицензионную программу, включая финальные спецификации и пользовательское соглашение, а также подписаться на получение уведомления о доступности технических спецификаций на HDR10+ на сайте http://www.hdr10plus.org. Кроме этого, при сотрудничестве сторонних компаний были разработаны инструменты генерации метаданных для UHD Blu-ray. В скором времени они станут доступны для создателей контента, что позволит выйти на рынок проигрывателям UHD Blu-ray дисков. Подробности о методах передачи контента и формате интерфейса для технологической цепочки создания контента будут опубликованы в ближайшее время.



Платформа HDR10+ предложит зрителям исключительный визуальный опыт благодаря программе сертификации устройств, которая обеспечит точную передачу на экраны творческого замысла создателей контента. Совершенствование рабочего процесса, в свою очередь, будет вдохновлять создателей контента на увеличение производства программ в премиальном формате HDR.



Лицензионная программа HDR10+ обеспечит заинтересованных производителей контента техническими и тестовыми спецификациями, необходимыми для внедрения технологии HDR10+ в том виде, который одновременно обеспечивает высококачественную картинку и дает каждому производителю возможность творчески применять динамическое расширение диапазона. Сопутствующая программа сертификации гарантирует, что продукты, совместимые с HDR10+, соответствуют заявленному качеству изображения и помогают режиссерам и кинематографистам в реализации творческих целей. Сертифицированный продукт получит новый логотип HDR10+, свидетельствующий о безупречном качестве изображения.



Среди ключевых аспектов лицензионной программы:

Преимущества для производителей оборудования (телевизоров, UHD Blu-ray проигрывателей, OTT STB и т.д.), издателей и распространителей контента, производителей интегральных схем и разработчиков инструментов для производителей контента.

Отсутствие лицензионных платежей за каждую единицу товара.

Номинальный годовой административный сбор для производителей оборудования, интегральных схем и распространителей контента.

Технические спецификации, тестовые спецификации, логотип HDR10+ и руководство по его использованию, патенты от трех компаний, напрямую связанные с техническими и тестовыми спецификациями.

Сертификация устройств будет проводиться сторонними авторизованными центрами тестирования.



Как только лицензионная программа HDR10+ будет запущена, три компании-основателя будут включать технологии HDR10+ во все будущие релизы фильмов в формате Ultra HD, некоторые модели телевизоров, Ultra HD Blu-ray проигрывателей и рекордеров и других продуктов.





Поддержка HDR10+ продолжает расти и компании с нетерпением ждут спецификаций 3C и соответствующей программы сертификации. Более 25 компаний в самых разных отраслях рынка уже проявили интерес к поддержке платформы HDR10+.



Amazon Prime Video — первый стриминговый сервис, поддерживающий HDR10+, создал полную библиотеку видео Prime Video HDR, доступную в формате HDR10+.

Каталог Prime Video HDR10+ содержит сотни часов видео контента, включая сериалы собственного производства Prime Originals, такие как «Гранд Тур», «Удивительная миссис Мейзел», номинированный на премию «Золотой Глобус», «Жан-Клод Ван Джонсон», «Тик-герой» и «Человек в высоком замке», а также сотни часов лицензированного контента.



Warner Bros. Home Entertainment, изучив перспективы формата в прошлом году, начнет поддержку HDR10+, чтобы открыть возможность использования расширенного динамического диапазона при просмотре своего видео контента на 4K HDR телевизорах Samsung, Panasonic и других совместимых устройствах.

«Warner Bros. Home Entertainment всегда стремится предложить пользователям визуальные развлечения самого высокого качества, сказал президент по Северной и Южной Америке и ответственный за глобальную стратегию Warner Bros. Home Entertainment Джим Утрич. — Благодаря динамическим метаданным HDR10+ мы можем более точно доносить до зрителей замыслы создателей фильмов. Это относится как к релизам 2018 года, так и к нашему обширному каталогу, в который входят уже около 75 кинокартин в формате 4K HDR».



Новая технология HDR10+ оптимизирует качество изображения на экранах нового поколения, используя динамическое отображение тонов в каждой сцене, адаптируя яркость, насыщенность и контраст картинки для максимального приближения к реальности. Технология HDR10+ улучшает качество картинки многих 4K UHD телевизоров, позволяя с точностью воспроизвести на экранах то, что было задумано создателями голливудских шедевров.