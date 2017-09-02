Samsung, 20th Century Fox и Panasonic заключили партнерство

Samsung Electronics, 20th Century Fox и Panasonic Corporation заключили партнерство с целью создания открытой не требующей лицензионных отчислений платформы метаданных высокого динамического диапазона (HDR), а также разработки соответствующей программы сертификации платформы и логотипа. Предварительное название нового стандарта – HDR10+.
Вместе компании сформируют лицензирующий орган, который начнет лицензирование HDR10+ в январе 2018 года. Организация будет лицензировать метаданные для контент-компаний, производителей телевизоров с ультравысокой четкостью изображения, Blu-ray плееров, производителей телеприставок и поставщиков однокристальных систем. Для прохождения сертификации компании должны будут уплатить номинальный административный взнос без лицензионных отчислений.
«Samsung, 20th Century Fox и Panasonic - лидеры в сферах домашнего развлекательного контента, они являются идеальными партнерами, чтобы обеспечить стандарт видео HDR10+ пользователям во всем мире, - заявил Чон-сок Чу, старший вице-президент подразделения Visual Display Samsung Electronics. – Наша цель – оснащать телевизоры новейшими технологиями, и мы уверены, что HDR10+ обеспечит невероятное качество контента и выведет впечатления от просмотра ТВ дома на новый уровень».
Технология HDR10+ основана на преимуществах HDR-телевидения и предлагает лучшие впечатления от просмотра на дисплеях нового поколения. HRD10+ обеспечивает непревзойденное качество изображения на всех дисплеях, причем яркость, цвет и контрастность автоматически оптимизируются для каждой сцены. В предыдущих версиях стандарта со статическим отображением тонов изображение оптимизировалось одинаково для всего фильма. Теперь же, благодаря динамическому отображению тонов с HDR10+, качество изображения для каждой сцены настраивается отдельно, и картинка становится яркой и по-настоящему «живой».
«HDR10+ – это технология будущего, оптимизирующая изображение для дисплеев следующего поколения, - заявил Дэнни Кей, исполнительный вице-президент 20th Century Fox и управляющий директор Fox Innovation Lab. – HDR10+ предоставляет динамические метаданные, точно описывающие каждую сцену, позволяя достичь непревзойденного качества картинки. Совместно с Panasonic и Samsung, посредством Fox Innovation Lab, мы способны вывести на рынок новые платформы, такие как HDR10+, и дать возможность зрителям увидеть фильмы в таком качестве, каком их задумывал режиссер, не только в кинотеатрах».
Для партнеров, которые хотят использовать платформу для собственных продуктов, у HDR10+ есть несколько ключевых преимуществ. HDR10+ - гибкая система, ее может использовать целый ряд партнеров, включая создателей и дистрибьюторов контента, производителей телевизоров и других устройств, чтобы улучшить впечатления от просмотра для зрителей. HDR10+ была разработана для того, чтобы ускорить развитие технологий, и в последующие годы они стали еще более могущественными.
«Panasonic уже много лет работала с отраслевыми лидерами, чтобы создать долговечные технические форматы. Мы счастливы сотрудничать с Samsung и 20th Century Fox, чтобы разработать новый формат HDR. Он предоставит нашим пользователям так много преимуществ!», - отметил Юки Кусуми, исполнительный директор Panasonic. Предлагая существенные улучшения качества HDR-изображения для ряда телевизоров, и при этом увеличивая число выходящего HDR-контента, мы ожидаем, что скоро HDR10+ станет форматом «по умолчанию».
Twentieth Century Fox Home Entertainment – признанный лидер мировой индустрии, принадлежащий Twentieth Century Fox Film. TCFHE – всемирно известная компания по продаже и дистрибуции всех фильмов и телепрограмм производства Fox, а также контента партнеров на DVD, 4K Ultra HD, Blu-ray™, Digital HD и VOD (video-on-demand). Ежегодно TCFHE представляет сотни новых и усовершенствованных продуктов ритейлерам по всему миру.
Корпорация Panasonic – ведущий мировой разработчик электронных технологий и решений для потребительской электроники, жилищного строительства, автомобильной промышленности, а также решений для бизнеса и производства компонентов. С момента основания в 1918 г. Panasonic непрерывно развивался и сейчас является одной из крупнейших глобальных корпораций, объединяющей 474 подразделения и 94 дочерние компании во всем мире. Консолидированный объем продаж Panasonic за год, завершившийся 31 марта 2017 г. составил 7,343 трлн. иен). Корпорация стремится к созданию новых ценностей, объединяя инновации из различных направлений своего бизнеса, и использует собственные технологии для улучшения жизни людей и общества в целом.
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