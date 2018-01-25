Серверная платформа и системная плата ASUS установили 18 мировых рекордов

25 января 2018, 12:15

Компания ASUS сообщает, что серверная платформа серии RS700-E9 и системная плата для рабочих станций WS C621E SAGE показали наилучший результат в 18 тестах, разработанных некоммерческой организацией SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation) для измерения производительности компьютерных систем.

Рекорды установлены в том числе в тестах SPECrate 2017_Integer, SPECrate 2017_fp и в метрике SPECint_rate 2006. Тестирование представляет собой запуск различных приложений, включая ПО искусственного интеллекта, моделирование дискретных событий, моделирование взрывов и сжатие видео.



Рекордная производительность продукции ASUS – очередное подтверждение стремления компании совершенствовать свои устройства, чтобы конечные пользователи получали серверы и рабочие станции наивысшего качества.

Серверная платформа ASUS RS700-E9 показала лучший в мире результат среди двухпроцессорных систем Xeon Gold 8176 по итогам тестов SPECrate 2017_Integer_base, SPECrate 2017_Integer_peak, SPECrate 2017 fp_base, SPECrate 2017_fp_peak, SPECint_rate 2006_base, SPECint_rate 2006_peak и SPECint_2006_base.

Установить новые рекорды удалось и в категории двухпроцессорных систем Xeon Gold 6150 в тестах SPECrate 2017_Integer_base, SPECrate 2017_Integer_peak, SPECrate 2017 fp_base, SPECrate 2017_fp_peak, SPECint_rate 2006_base, SPECint_rate 2006_peak, SPECint_2006_base и SPECint_2006_peak.

Серверные платформы ASUS серии RS700-E9 – это двухпроцессорные стоечные серверы формата 1U, обеспечивающие невероятно высокую производительность для столь компактного корпуса. ASUS RS700-E9 построены на мощной платформе Intel Xeon Scalable, известной под названием Purley, и оснащены 24 слотами для установки модулей памяти DIMM, что позволяет достичь самого большого в своем классе объема и высочайшей пропускной способности памяти.

Системная плата для рабочих станций WS C621E SAGE демонстрирует рекордную производительность при выполнении различных видов задач. Она рассчитана на работу с двумя процессорами семейства Intel Xeon Scalable, обладает широкими возможностями расширения для высокоскоростного хранения данных, 12 слотами для подключения модулей памяти DDR4 и слотами PCIe Gen3 x16 для многопроцессорных графических конфигураций на базе четырех видеокарт.

И серверные платформы, и рабочие станции ASUS поставляются со встроенным аппаратным модулем администрирования ASMB9-iKVM и программным обеспечением ASUS Control Center для удобной настройки и централизованного управления серверной инфраструктурой через графический интерфейс.



Тестовые пакеты SPEC CPU2017 и SPEC CPU2006 – это эталонные тесты процессорной производительности, позволяющие измерять и сравнивать производительность систем при высоких вычислительных нагрузках, а также проводить стресс-тестирование процессоров, подсистем памяти и компиляторов. Пакеты тестов содержат приложения, нагружающие систему различными видами рабочих задач.