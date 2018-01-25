1+1 медиа будет продавать рекламу на своих интернет-площадках через 1+1 Digital

25 января 2018, 12:45

Компания «1+1 медиа» объявила об отмене эксклюзивных прав на продажу своего рекламного инвентаря.

С 1 февраля 2018 года продажа медийной рекламы и спецпроектов на всех онлайн-площадках группы будет происходить через собственный сейлз-хаус 1+1 Digital sales, а также партнеров-селлеров на основе аукциона.

Нововведения обусловлены высоким спросом на рекламный инвентарь медиагруппы. Сегодня 1+1 медиа объединяет 11 интернет-площадок: 1plus1.ua, 2plus2.ua, tsn.ua, unian.net, 1plus1.video, tet.tv, glavred.info, telekritika.ua, plus-plus.tv, footballhub.com.ua, biguditv.com. Согласно данным Gemius, ежемесячный охват аудитории упомянутых веб-сайтов составляет 5 млн пользователей Уанета, которые генерируют 55 млн просмотров в месяц.

«В прошлом году потребовалась серьёзная перезагрузка наших digital-продаж, поэтому на тот момент, можно сказать, что продажи своего рекламного инвентаря мы отдали на аутсорсинг. За прошедший год мы создали команду, перестроили процессы, а самое главное – сформировали новое видение. Теперь команда 1+1 Digital Sales готова к самостоятельной работе на рынке медийной интернет-рекламы», – говорит Анна Ткаченко, директор диджитал-направления 1+1 медиа.

Также изменения затронут и техническую сторону продажи рекламы: 1+1 медиа будет использовать комплексную платформу для показа объявлений DFP (Google Doubleclick for Publisher). Таким образом группа переходит на международные стандарты отчетности, гибкости настроек и показа рекламы. Кроме того, платформа Google предусматривает прозрачную отчетность и оценку эффективности при планировании рекламных кампаний.

Напомним, в сентябре 2017 года департамент 1+1 Digital Sales возглавил Дмитрий Панасюк, в обязанности которого вошли продажа медийной рекламы на онлайн-площадках группы и развитие нативных спецпроектов.

