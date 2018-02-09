Пользователи MEGOGO увидят Олимпиаду на Eurosport

9 февраля 2018, 10:45

Хоккей и керлинг, сноубординг и горнолыжный спорт, фристайлинг и лыжное двоеборье, конькобежный спорт и шорт-трек, биатлон и лыжные гонки, санный спорт, бобслей и скелетон, фигурное катание и прыжки с трамплина.

Когда и где вы еще сможете наблюдать за столь динамичной, драматичной и захватывающей дух борьбой за медали и достижения.

C 9-го по 25 февраля на платформе MEGOGO украинские и белорусские пользователи смогут посмотреть XXIII Зимние Олимпийские игры на каналах Europosport и вместе со всем миром болеть за свои сборные или просто наслаждаться зрелищными мероприятиями. Самое ожидаемое спортивное событие 2018 года вот-вот начнется в Южной Корее, в городе Пхенчхан.



Яркие шоу открытия и закрытия игр, прямые трансляции соревнований, дневники Олимпиады, курьезы, топовые моменты, истории и интервью - все это можно будет посмотреть на Eurosport в HD качестве и на всех устройствах. Болельщиков спорта и грандиозных событий ждут: состязания в 15 видах спорта, розыгрыш 102 комплектов наград и 84 страны, среди которых, конечно же, - Украина и Беларусь.



Наблюдать за Зимними Олимпийскими играми в Пхенчхане на каналах Eurosport 1 HD и Eurosport 2 смогут все пользователи подписки “Кино и ТВ” Максимальная. Трансляции соревнований и другой олимпийский контент будет вещаться почти круглосуточно, начиная с 6 утра и заканчивая 4 утра следующего дня по киевскому времени.

