Новые мониторы Philips E9 с красивым дизайном и хорошими возможностями

28 февраля 2018, 14:15

Новые мониторы Philips E9 оснащены 27-дюймовыми жидкокристаллическими IPS-дисплеями.

Технология IPS обеспечивает более высокую реалистичность цветов и четкость изображения, чем в стандартных TN-панелях, а углы обзора 178/178 позволяют смотреть на экран практически из любой точки. Таким образом, новые модели подходят не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-страниц, но и для профессионального использования, когда требуются цветовая точность и стабильная яркость. Технология Ultra-Wide Color дает особенно широкую цветовую гамму, что делает цвета более глубокими, яркими и естественными, а разрешение Full HD (1920x1080) гарантирует феноменальную детализацию, реалистичность, яркость и контрастность изображения. Мониторы также безопасны для зрения за счет технологии Flicker-Free, которая регулирует яркость и уменьшает мерцание, а также режиму Philips LowBlue, уменьшающему вредное коротковолновое синее свечение при помощи интеллектуального программного обеспечения.



Мониторы E9 продолжают традицию продуманного дизайна, который сделал семейство мониторов Philips E-line таким успешным. Все три 27-дюймовые модели супертонкие (9,94 мм), представлены в глянцевой черной отделке и на элегантной металлической подставке. Устройства оснащены технологией AMD FreeSyncTM, которая синхронизирует частоту обновления изображения с частотой рендеринга кадров графическим процессором для достижения плавности геймплея. Особенно узкие рамки монитора не отвлекают внимание и позволяют создавать системы из нескольких дисплеев. Мониторы оптимизированы для широкого спектра задач, от графического дизайна до профессионального софта и игр. Более того, они не только фантастически выглядят, но и произведены из экологически чистых материалов, отвечающих основным международным стандартам, не содержат ртути и свинца, поставляются в перерабатываемом на 100% упаковочном материале и обеспечивают экономию энергии за счет низкого ее потреблению.



Все три монитора E9 обладают универсальными возможностями для подключения. Наличие разъема HDMI гарантирует прием высококачественного цифрового видео и аудио с ПК или другого источника, включая телевизионные приставки, DVD-плееры, A/V-ресиверы и видеокамеры. Для еще большего удобства модель 276E9QJAB также оборудована разъемом DisplayPort, обеспечивающим высокую частоту обновления картинки. Встроенные стереодинамики гарантируют максимальное удовольствие от проигрывания мультимедиа-файлов.



Семейство Philips E9 продолжит расширяться: планируется выпуск еще нескольких плоских дисплеев, а также моделей с изогнутым экраном. Каждая из них выйдет в элегантном сверхтонком корпусе (толщина – 9,94 мм) и будет отличаться такими инновациями, как, например, технология AMD FreeSyncTM. Модели 276E9QDSB, 276E9QJAB и 276E9QSB FHD поступят в продажу в марте 2018 года и будут доступны по цене 5 949 грн. За ними в мае последует 23,8-дюймовый плоский FHD-дисплей, а в июле – плоский FHD-дисплей диагональю 21,5 дюйма. Philips также дополнит линейку E9 тремя изогнутыми моделями, которые будут отличаться меньшим искажением и особенно высоким эффектом погружения. Эти модели будут доступны уже в мае в форматах FHD/QHD (с диагональю 31,5 дюйм) и FHD (с диагональю 27 дюймов).