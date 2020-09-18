Philips пополнил портфолио мониторов линейкой E для игр на ПК

18 сентября 2020, 13:45

Компания MMD, лидер в области инновационных технологий и обладатель прав на бренд Philips Monitors, представляет E Line — новую серию игровых мониторов, предназначенных для молодых и самозанятых пользователей, которые выбирают функциональность, хороший дизайн и высокую производительность для учёбы, работы и игр.

Учитывая постоянный впечатляющий рост индустрии видеоигр, Philips не мог оставить без внимания потребность в инновационных и эффективных продуктах, в которых современный дизайн сочетается со всеми основными функциями. Новая линейка создана, чтобы обеспечить максимально цельный и интересный опыт, а её дизайн идеально сочетается с любым интерьером, благодаря чему устройство быстро станет частью повседневной жизни.



Мониторы Philips 242E1GAJ и Philips 272E1GAJ оснащены дисплеем Full HD с соотношением сторон 16:9, который обеспечивает детализированное изображение, и жидкокристаллической VA-панелью с широкими углами обзора 178°/178°. Конструкция монитора подчинена визуальному восприятию: отсутствие рамок с трёх сторон зрительно увеличивает экран. Всё это вместе гарантирует прекрасное отображение как стандартных офисных, так и требовательных графических приложений, а также веб-страниц, фотографий, фильмов, игр. Для ещё большего эффекта новые мониторы с диагональю 24 и 27 дюймов оснастили парой встроенных высококачественных стереодинамиков.



Линейка E работает безупречно благодаря частоте обновления 144 Гц, которая перерисовывает изображение на экране до 144 раз в секунду. Это в 2,4 раза быстрее, чем стандартный дисплей. Такая быстрая реакция имеет решающее значение в соревновательных играх: на экране отображается абсолютно вся визуальная информация, а соперники движутся плавно, что упрощает процесс наведения. Более того, короткое время отклика MPRT (время отклика движущегося изображения) в 1 мс не позволяет изображению размываться и смазываться, а движение выглядит более чётко и точно. Монитор Philips 242E1GAJ оснащен технологией AMD FreeSync Premium, которая обеспечивает отсутствие рывков в игровом процессе.



Чтобы ещё сильнее улучшить пользовательский опыт, новые игровые мониторы Philips оснащены легко доступным экранным меню, с настройками специально для геймеров. Это позволяет получать наилучшие впечатления от любых игр, к которым монитор адаптируется самостоятельно.



Игровые мониторы серии E оснащены технологией UltraWide Color, которая обеспечивает широкий спектр цветов для яркости изображения. Таким образом изображение становится более живым. Благодаря технологии SmartContrast, которая анализирует отображаемую картинку, монитор автоматически настраивает цвета и регулирует яркость подсветки. Линейка E также оснащена технологией Flicker-Free для более комфортного просмотра и режимом LowBlue для удобства в работе.

Мониторы Philips 242E1GAJ и Philips 272E1GAJ появятся в магазинах в октябре. Ориентировочная розничная цена двух моделей – 5299 и 6999 гривен соответственно.