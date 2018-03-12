Kyivstar Go TV: безлим доступ к сериалам, фильмам и ТВ в одном приложении

12 марта 2018, 9:15

Лидер телеком-рынка Украины запускает для своих абонентов новый видеостриминговий сервис Kyivstar Go TV.

В приложении доступно больше 170 телеканалов, 8500 фильмов, сериалов и ТВ-шоу в высоком качестве. Трафик на Kyivstar Go TV не тарифицируется.

«Потребление дата-трафика нашими абонентами за год выросло почти в 2,5 раза и 41% приходиться именно на стриминговые сервисы. С запуском 4G украинцы будут еще активнее смотреть видео или слушать музыку через приложения. И мы, опережая их ожидания, уже сейчас создаем качественные сервисы с лицензионным медиа-контентом: Kyivstar Go TV, Киевстар Футбол, Радио Киевстар» – комментирует запуск нового приложения Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

В Kyivstar Go TV есть три пакета подключения «Light», «Premium» и «Ultra». Во всех пакетах абоненты получают неограниченный доступ к видеотеке с популярными фильмами, сериалами и ТВ-шоу.

Пакет «Light» с 58 развлекательными телеканалами доступен бесплатно и без тарификации мобильного интернета для абонентов с такими тарифными планами:

• предоплаченной связи «Безлим Соцсети», «Безлим Видео» и «Максимальный Безлим»;

• контрактной связи «Безлим», «Безлим Extra», «Безлим Ultra», «Безлим Silver», «Безлим Gold» и «Безлим Platinum»;

• «Киевстар Все вместе. Плюс», «Смарт» и «Экстра».

В пакете «Premium» за 2 грн/день абоненты получат доступ к 108 телеканалам. В максимальный пакет «Ultra» за 6 грн/день входит 176 каналов, в том числе и популярные иностранные: «MTV», «BBC», «Discovery», «Animal Planet», «National Geographic», «Eurosport 1» і «Eurosport 2», «Sony» і «Fox».

Kyivstar Go TV был создан совместно с видеосервисом MEGOGO. Скачать приложение можно в Play Market и App Store.