Sigma mobile X-treme PQ34 - 4G-смартфон в защищенном корпусе

23 марта 2018, 9:45

Корпус смартфона разработан в соответствии со стандартом IP68, что позволяет использовать его в экстремальных условиях.

X-treme PQ34 максимально защищен от попадания воды, пыли и грязи. Традиционная демпфирующая титановая пластина внутри корпуса используется для дополнительного закрепления компонентов, усиливает конструкцию и является дополнительным защитным фактором при случайных падениях смартфона.



Встроенная мощная аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч позволяет на длительное время забыть о подзарядке. Прослушивание музыки, общение с друзьями в мессенджерах, игры онлайн - теперь можно наслаждаться своими любимыми делами в течение дня и не включать экономный режим работы. А для быстрого восстановления утраченных процентов заряда аккумулятора предусмотрена функция PumpExpress.



Смартфон X-treme PQ34 работает на базе Quad-core процессора МТК6737T с тактовой частотой 1,5ГГц под управлением операционной системы Android 7.0.

Для загрузки различных игр и приложений, а также для хранения большого количества фото-, аудио- и видео файлов используются 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Дополнительное увеличение памяти возможно за счет использования карт формата micro-SD объемом до 32 ГБ. Для этого предусмотрен отдельный слот microSD.



Фронтальная камера на 5 МП позволяет делать качественные и яркие селфи, основная камера на 13 МП со вспышкой, автофокусировкой и стабилизацией изображения позволяет получать четкие и сфокусированые фото и записывать видео. Запуск фотокамеры X-treme PQ34 можно делать как из приложения «камера» так и двойным нажатием механической кнопки, расположенной на левой боковой панели смартфона.



Корпус X-treme PQ34 изготовлен в присущем данному классу смартфонов rugged-стиле и сразу сообщает окружающим - этот смартфон готов к суровым экзаменам и нагрузкам. Использование металла в виде боковых панелей наделяет смартфон не только привлекательностью и уникальностью, но добавляет еще больше защиты при пользовании им в жестких условиях.

Доступ к интерфейсным разъемам плотно закрыт резиновыми заглушками, которые исключают попадание воды и пыли внутрь смартфона. Под задней крышкой корпуса находятся слоты для двух microSIM карт и один слот для карт памяти microSD, что очень удобно и упрощает доступ к установке или замене карточек.



X-treme PQ34 оснащен цветным экраном диагональю 5,46 '' с IPS-матрицей формата FullHD с разрешением 1920х1280 пикселей. Экран защищен стеклом повышенного сопротивления к царапинам Gorilla Glass 3.





Доступ к беспроводному интернету обеспечивается наличием WiFi модуля, поддерживающего связь на частотах 2,4ГГц и 5 ГГц стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n, а также WiFi Hotspot. Поддержку работе в высокоскоростных 3G/4G-сетях обеспечивают два слота под SIM-карты стандарта microSIM. Путешествующим и автомобилистам пригодится встроенный GPS-модуль, обеспечивающий определение местоположения с использованием систем GPS/GLONASS, и предоставляет возможность использования навигационных программ.



X-treme PQ34 поддерживает весьма полезные режимы «Перчатки» и управления жестами на выключенном и включенном экранах, что очень необходимо в холодное время года. Дополнительные возможности,которые будут особенно приятны как путешественникам, так и просто активным людям, а именно: датчики приближения, гравитации, освещенности, ориентации, магнитометр.