12 апреля 2018, 12:45

Transcend представляет широкую линейку DRAM модулей для серверов

Компания Transcend представляет широкую линейку DRAM модулей для серверного оборудования.

Растущий рынок серверов является требовательным сектором, для которого надежные устройства хранения информации являются необходимым компонентом. С развитием мобильного интернета и “интернета вещей”, серверы играют важную роль в хранении и передачи данных. Для серверного оборудования характеристики отказоустойчивости и надежности являются основным фактором при выборе компонентов. Компания Transcend предлагает DRAM модули для серверов и рабочих станций со встроенной функцией ECC (Error Correction Code).
 
Transcend владеет собственной фабрикой в Тайбэе, на которой действуют 16 скоростных производственных линий для поверхностного монтажа печатных плат. Это позволяет компании с успехом удовлетворять меняющийся спрос на производство широкого спектра продукции. Начиная от разработки и заканчивая массовым производством, наша продукция подвергается тщательному тестированию на надежность, совместимость, устойчивость к нагреву, а также проходит проверку интенсивными циклами чтения/записи и динамическими испытаниями длительными нагрузками. Все серверные модули памяти подвергаются полному циклу испытаний, что позволяет убедиться в высокой надежности и стабильности их работы.

Transcend использует только оригинальные чипы памяти, при этом предоставляя пожизненную гарантию на всю линейку серверных модулей.


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