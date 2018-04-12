Transcend представляет широкую линейку DRAM модулей для серверов

12 апреля 2018, 12:45

Компания Transcend представляет широкую линейку DRAM модулей для серверного оборудования.

Растущий рынок серверов является требовательным сектором, для которого надежные устройства хранения информации являются необходимым компонентом. С развитием мобильного интернета и “интернета вещей”, серверы играют важную роль в хранении и передачи данных. Для серверного оборудования характеристики отказоустойчивости и надежности являются основным фактором при выборе компонентов. Компания Transcend предлагает DRAM модули для серверов и рабочих станций со встроенной функцией ECC (Error Correction Code).Transcend владеет собственной фабрикой в Тайбэе, на которой действуют 16 скоростных производственных линий для поверхностного монтажа печатных плат. Это позволяет компании с успехом удовлетворять меняющийся спрос на производство широкого спектра продукции. Начиная от разработки и заканчивая массовым производством, наша продукция подвергается тщательному тестированию на надежность, совместимость, устойчивость к нагреву, а также проходит проверку интенсивными циклами чтения/записи и динамическими испытаниями длительными нагрузками. Все серверные модули памяти подвергаются полному циклу испытаний, что позволяет убедиться в высокой надежности и стабильности их работы.

Transcend использует только оригинальные чипы памяти, при этом предоставляя пожизненную гарантию на всю линейку серверных модулей.