Samsung сообщает о старте продаж своих точек доступа и контроллеров

15 мая 2018, 10:15

«Samsung Electronics Украина» анонсирует начало продаж с мая 2018 года корпоративных решений Samsung Wireless Enterprise (Wi-Fi) для беспроводного доступа к ресурсам предприятия и интернет.

Модельный ряд состоит из восьми точек доступа и двух контроллеров, которые уже получили соответствующую сертификацию. Старт продаж состоится в мае.

Главное преимущество Wi-Fi оборудования Samsung – стабильность работы и демонстрация высокой скорости соединения. Компания создавала устройства для обеспечения комфорта пользователей и гарантии повсеместного беспроводного доступа. При этом связь не должна уступать проводным сетям ни по скорости, ни по надёжности. Линейка выпускается с 2014 года и чётко придерживается этой парадигмы.





Оборудование для беспроводных сетей (WLAN) обладает несколькими инновационными возможностями:

Поддержка 802.11ac. Новый Wi-Fi стандарт следующего поколения обеспечивает показатель пропускной способности до 1,7 Гбит/с. Благодаря этому устройства гарантируют надёжность работы и мгновенный доступ в сеть даже в условиях высокой плотности пользователей.

Технология AirEqualizer. Нововведение отвечает за равномерное распределение ресурсов между всеми подключенными устройствами, несмотря на отличия в их возможностях и параметрах. При подключении к одной точке доступа нескольких мобильных устройств технология корректно обрабатывает текущие сессии и гарантирует увеличение пропускной способности до 50%.

Сеть с автоматической организацией (SON). Особенность отвечает за проведение мониторинга работы сети и динамическую настройку параметров для достижения оптимальной производительности и покрытия.

Диспетчеризация трафика. Корпоративные решения беспроводной связи Samsung автоматически изменяют параметры сети при голосовой и видео связи. Таким образом, устройство обеспечивает высочайшее качество работы вне зависимости от количества одновременно подключенных устройств.

Встроенный модуль безопасности. Решение гарантирует безопасное беспроводное соединение во всей сети и защиту от вторжений. Это идеально подходит для предприятий, которые нуждаются в защите конфиденциальной информации.

Технология IBSA. Интеллектуальное формирование диаграмм направленности антенн (IBSA) определяет зону покрытия с учётом расположения и параметров устройств пользователей.

AirMove. Технология автоматически определяет перемещения клиента по предприятию и переподключает устройство к разным точкам доступа для бесперебойной работы.

Новые решения Samsung соответствуют требованиям современных пользователей. Многоантенная технология в решениях беспроводной связи расширила типичный диапазон на 14%, тогда как зона покрытия, качество голосовой связи и показатель бесперебойности передачи данных увеличились на 30%. Вдобавок, возросшая чувствительность точек доступа экономит энергию подключенных устройств и улучшает автономность.