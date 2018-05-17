Интернет-магазины не любят завозить товар официально

17 мая 2018, 10:15

Несмотря на большие объемы продаж товаров через украинские интернет-магазины, представители отечественного e-commercе не являются основными клиентами украинских автотранспортных компаний.



Об этом сообщает директор группы компаний PRIME Дмитрий Лёушкин, пишет пресс-служба компании.

«Украинский e-commercе всячески старается «оптимизировать» свое налогообложение, а поэтому не любит официальные каналы поставок продукции в Украину для продажи их через свои интернет-магазины. Часто их выбор – это контрабанда», - констатирует Дмитрий Лёушкин.



По словам предпринимателя, результатом такого положения дел является факт того, что украинские автотранспортные компании крайне редко получают заказы на перевозку товаров от представителей e-commercе.



«Даже если e-commercе и необходима перевозка товара, то его объем настолько незначителен, что его не хватает для загрузки даже одной машины. Поэтому перевозкой товаров для интернет-магазинов занимаются в своем большинстве почтовые службы», - рассказывает Дмитрий Лёушкин.



При этом он объясняет, что в приграничных регионах страны по-прежнему процветает так называемое приграничное малое движение.



«Несмотря на то, что его запретили, оно продолжает работать. И главные его заказчики – украинские интернет-магазины. Как это происходит? Например, в одной из стран Европы осуществляется поставка товара в город Пшемысль. Его там получает поляк или приграничный украинец с картой поляка и перетаскивает через границу, как товар приобретенный для себя. А потом на ближайшей почте отправляет этот товар конечному получателю – интернет-магазину. Этот нелегальный канал поставок товаров в Украину продолжает достаточно эффективно работать, и он экономически выгоден для представителей e-commercе, которые привыкли не платить налоги. Но он абсолютно не выгоден для Украины, бюджета и представителей легального бизнеса. Чтобы решить этот вопрос нужна политическая воля Кабмина и Верховной Рады», - резюмирует директор группы компаний PRIME Дмитрий Лёушкин.







